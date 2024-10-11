楊錦煌攝影回顧展「按下歲月」真情永留存 10/12南門電影書院開展

「按下歲月—楊佛陀作品回顧展」展期10月12日至12月11日。（蕭宇男提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每個人都有屬於自己的生命記憶，影像可以喚起內心的柔軟時光。一碟小菜、一匙青春，每道風景都是入味的思念。「按下歲月—楊佛陀作品回顧展」將於明（12）日在南門電影書院開幕，為楊錦煌攝影一生致敬，師生真情永留存。

楊錦煌攝影作品。（蕭宇男提供）

此展源於楊錦煌突然離世，學生們從得知老師往生後的驚愕惋惜，到接受老師離世的心疼不捨。衝擊的心尚未安歇，在看到老師辛苦一輩子的攝影作品即將被丟棄，當下自發性討論發起保存這些歷史的見證。

請繼續往下閱讀...

楊錦煌的「台灣紅」作品。（蕭宇男提供）

因緣際會之下，也是楊錦煌學生的蕭宇男，介紹台南藝術大學音像紀錄所的曾吉賢所長。曾教授致力於文化資產保存20餘年，在他及學校同仁熱心協助下，楊老師的學生們才得以將老師作品建檔、整理、記錄及保存。

學生們辦此攝影展，希望藉由此次集眾人之力保存影像的經驗，讓後人可以參考仿效。也期待此展讓學生們、家屬、朋友及參觀者，得以一窺楊老師攝影人生的奧秘及其用心教導學生們的諄諄教誨之情。

楊錦煌攝影作品。（蕭宇男提供）

曾吉賢教授數次開課教導學生們如何維護整理這些資料，同學們踴躍排班來處理。無數的人力支援之下，慢慢步上軌道。現在掃瞄建檔仍然持續著，期許有一天可以將資料庫內容開放查詢。

楊錦煌（Yangphoto）過去是媒體攝影人， 後來任教永康社大講師。在攝影教學之餘，致力於人文紀實攝影的創作。其攝影理念「按下歲月—真情永留存」，影像在歲月的流逝輾轉中，越能散發出時代的歷史底蘊，攝影是自我生命、歲月軌跡的結合。

楊錦煌攝影作品。（蕭宇男提供）

這次展出集結楊錦煌老師攝影創作包含台灣紅系列、記者時期系列、王船系列、師生花絮系列及其最愛的人文攝影部分文字與照片。

「按下歲月—楊佛陀作品回顧展」展期10月12日至12月11日，地點南市南門電影書院一樓展廳。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法