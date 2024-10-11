嘉縣藝術下鄉導入3D列印、AR科技 青銀創作富生命力藝術作品

嘉義縣文化基金會「微型鄉鎮創作行動：3D列印 x AR導覽」藝術下鄉課程成果，今起在溪口文化生活館展出。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣文化基金會在溪口鄉舉行藝術下鄉課程，首次結合3D列印與AR擴增實境技術，讓長輩與溪口國中學生藝術創作，今上午在溪口文化生活館舉行成果展，作品具立體感、富生命力，觀眾還能透過智慧型手機進行互動，沉浸式探索具溪口特色文化的作品。

嘉義縣長翁章梁（左）等人今出席參觀藝術下鄉課程成果。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣文化基金會執行長陳尚雍等人今出席為成果展揭開序幕。翁章梁說，縣文化基金會帶長輩與國中生一起創作，除了用3D列印筆創作立體模型，還結合AR技術，讓模型透過數位裝置在螢幕上栩栩如生呈現；長輩們對3D、AR等科技陌生，藉由實際操作認識新科技，國中生也能學會用新方式呈現藝術，希望這項教育能繼續推廣，讓更多人認識科技變化。

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陳尚雍說，嘉義縣從農業大縣轉變為農工科技大縣，希望透過科技力量為藝術文化帶來新發展，此次「微型鄉鎮創作行動：3D列印 x AR導覽」藝術下鄉課程，邀請在地藝術家陳慶夥指導，帶領長輩、溪口國中生創作，同時與嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會共同創作竹編主展件，讓學員藉由作品傳達對溪口的情感。

溪口國中生運用3D列印筆進行藝術創作。（記者王善嬿攝）

孫維聰表示，展覽打破傳統模式，能體驗藝術與科技的結合，探索「溪口」這片土地的文化記憶。

社區學員陳其祥、謝銹花說，起初不進入狀況，沒接觸過3D列印筆會有些怕怕的，但第二堂課後漸入佳境，掌握技巧後創作越來越有興趣。

嘉縣文化基金會表示，展覽即日起至10月16日中午12點在溪口鄉文化生活館舉行，開放時間上午8點半至12點、下午1點半至5點，假日休館。

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