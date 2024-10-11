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夜晚到博物館探險 樹谷生活科學館推限量體驗

2024/10/11 18:44

台南市樹谷生活科學館將於26日推出限量的「博物館，晚上見」夜間開放活動，邀民眾帶著手電筒，到博物館內探險。（記者劉婉君攝）台南市樹谷生活科學館將於26日推出限量的「博物館，晚上見」夜間開放活動，邀民眾帶著手電筒，到博物館內探險。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市樹谷生活科學館配合「未南時空」特展，將於26日推出限量的「博物館，晚上見」夜間開放活動，邀民眾帶著手電筒，到博物館內探險，還有魔術表演及樂高機器人等，活動採預約報名，限額500人參加。

台南市樹谷生活科學館將於26日推出限量的「博物館，晚上見」夜間開放活動，邀民眾帶著手電筒，到博物館內探險。（記者劉婉君攝）台南市樹谷生活科學館將於26日推出限量的「博物館，晚上見」夜間開放活動，邀民眾帶著手電筒，到博物館內探險。（記者劉婉君攝）

樹谷生活科學館成立迄今已11年，展示恐龍、長毛象等古生物化石，吸引親子參觀。距離上一次夜間開放，已相隔約8年，26日當天晚上，將以燈光打造出七彩炫麗恐龍世界，民眾可拿著手電筒，在黑暗的廊道中，與200公分高的恐龍人偶互動，現場還有鬼怪魔術師的魔術表演，及操控樂高太空機器人搶救南瓜拿禮物的活動等。

此外，當天也將顛覆博物館禁止飲食的形象，於館內規畫一處酒吧區，由台南贊美酒店的調酒師，調製雞尾酒無酒精飲品讓觀眾品嘗，還可以免費兌換台灣啤酒提供的無酒精啤酒（或黑麥汁），小朋友則有機會體驗以雪克杯調製飲料的體驗。

緊鄰樹谷生活科學館的動物農場，10月26日當天也將首度夜間開放。（記者劉婉君攝）緊鄰樹谷生活科學館的動物農場，10月26日當天也將首度夜間開放。（記者劉婉君攝）

緊鄰科學館的動物農場，飼有超過20種的動物，也是許多小朋友喜愛的景點，26日當天亦將首次開放夜間參觀，由專人解說，帶觀眾認識動物的夜間生活，還有機會跟蛇、刺蝟等動物親密互動，相關資訊可至樹谷生活科學館官網或粉絲專頁查詢。

呼應台南400，由台南市經發局主辦的「未南時空」特展，當天也將在樹谷生活科學館開展，館外還有台南地觀光工廠及地方創生的文創市集，超過60個攤位，舞台區也規劃有MOMO家族、泡泡雜耍等舞台表演，與民眾一起從白天歡樂到黑夜。

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