台灣現代詩開拓者瘂弦辭世 享耆壽92歲

詩人瘂弦。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣重量級文學家、現代詩啟發者瘂弦傳出逝世消息，享耆壽92歲。「瘂弦」臉書今（12）日凌晨發文，「瘂弦安然自如的於溫哥華時間11日早晨回到神的家中」。季季、王聰威、楊佳嫻等作家紛紛於臉書發文敬悼。詩人陳義芝證實，瘂弦老師11日上午11時於溫哥華逝世。

蔣勳亦於臉書發悼文，「詩人凋零，大概也是如此，肉身成為他們自己不朽的詩句。敬悼少年時啟發我的詩人瘂弦，永遠記得他溫婉寬容的美好聲音。」

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瘂弦，本名王慶麟，1932年生於河南南陽，他於1949年在湖南加入中華民國國軍，並隨之抵達台灣。瘂弦為台灣現代詩歌中文寫作者，在1953年與張默和洛夫創立創世紀詩社，之後也曾到復興崗學院任教，並擔任中國青年寫作協會《幼獅文藝》主編，在退休前職位為幼獅文化期刊部總編輯、《聯合報》副總編輯兼副刊主任，退休後則移居加拿大。

瘂弦蔚為現代詩大家，以詩之開創和拓植聞名，亦曾主編《創世紀》、《詩學》、等詩刊，從事編輯工作近40年，並策辦獎項鼓勵全球華人作家投稿，培育諸多人才，在文學領域貢獻卓絕，2023年甫獲台北文化獎。

瘂弦著有《苦苓林的一夜》、《深淵》、《瘂弦詩集》等多本詩集，以及《中國新詩研究》、《聚繖花序》、《記哈客詩想》等論述。其〈如歌的行板〉著名詩行：「溫柔之必要／肯定之必要／一點點酒和木樨花之必要／正正經經看一名女子走過之必要／君非海明威此一起碼認識之必要／歐戰，雨，加農砲，天氣與紅十字會之必要／散步之必要／遛狗之必要／薄荷茶之必要」深受讀者喜愛。

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