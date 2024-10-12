文壇巨擘瘂弦辭世享耆壽92歲 文化人感念寬厚視野與胸襟

瘂弦於紀錄片《如歌的行板》中唸誦其詩。（目宿媒體提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕創立「創世紀」詩社，並以〈如歌的行板〉聞名的詩人瘂弦，於溫哥華時間11日辭世，享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊表示，瘂弦先生以他豐厚的文化底蘊，把報紙副刊對文化的影響力推到最高峰，和當時的高信疆先生成為台灣文化界的兩大支柱，本土連結國際，打開台灣人的文化視野，「那時真是令人懷念的美好時光」，文化部將呈請總統明令褒揚。

瘂弦1932年生於河南，1949年來台，復興崗學院戲劇組畢業，美國威斯康辛大學東亞研究所碩士。1954年與張默、洛夫創立創世紀詩社，發行《創世紀》詩刊，3人被稱為詩壇「鐵三角」，對臺灣現代詩的發展帶來深遠影響。1975年任幼獅文化公司總編輯，主持《幼獅文藝》編務，1977年起任《聯合報》副刊組主任，主編《聯合副刊》達20年之久，1998年退休移居加拿大溫哥華。

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詩人瘂弦於陳懷恩導演的紀錄片《如歌的行板》中如童稚般開懷大笑。（目宿媒體提供）

廖玉蕙：待人寬厚，妙語如珠

作家廖玉蕙受訪時回憶，自己曾於1970年被瘂弦從2百多名校刊主編中相中，延攬至《幼獅文藝》雜誌兼任編輯工作，與瘂弦開啟長達約7年同事之誼，她說明，「從瘂弦身上學到的不僅是對編輯事務的嚴謹，更是看到他為人厚道，待人溫文儒雅的一面。他更是一個廣結善緣的人，從來不會計較被他人在背後說閒話，對待人性總是以幽默看待，即便受了委屈也很會自我調侃，並且理解每個人都會遇到困境跟難處，展現他的寬容。」

她亦提及，那段工作期間對她往後待人處事有著深刻的影響，｢瘂弦出雜誌之前，每字每句都要親自看過，尤其她會叫我一個字一個字唸給他聽，他邊聽邊校潤，並且字斟句酌。我當時算是急驚風，每次要出版前都非常緊張，後來這個性在協助編輯工作時，以及後來見到他與其他文人之間妙語如珠的交往後，視野被打開，個性才漸漸被磨得圓潤，對我影響很大。」

廖玉蕙提到，瘂弦很少與人結怨，他很有識人之明，樂於當伯樂，不會嫉妒同輩人的才華，對長輩尊敬，對晚輩友善，廖玉蕙透露，「他曾經偷偷跟我講：『不要以為我沒寫，我的抽屜裡還有一些作品，只是都還不是時候發表。」足見其寬以待人，嚴以律己的自律。

瘂弦蔚為現代詩大家，以詩之開創和拓植聞名。（北市文局提供）

陳義芝：詩具音樂性與人生意境

瘂弦為現代詩大家，詩風不僅兼具音樂性和意境之美，且充滿詩語言的魅力，並且流露深切的歷史社會關懷，將中國古典文學及西方現代主義詩歌技巧加以融合，創造出兼具音樂性和意境美的獨特詩風。

曾任《聯合報》副刊主編的詩人陳義芝受訪時表示，學習到他「無為而治，適才任用」的組織管理技能，「能來到副刊工作的人，大多是寫作者，各有脾性以及特長，一個團隊要讓他好好運作，就必須讓大家各司其職。」而在開拓副刊文學視野上，陳義芝也自陳師承其教，「主動了解文壇動向，向作家邀稿並『逼稿成篇』，讓最好的版面內容呈現給讀者；其次，培養新聞敏感度，結合國內外大事，在文學版面設定議題，讓文學表達與現實精神結合；而最為人傳誦的就是他的『第三類接觸』，跨出原有的文學領域，讓不同的觀念激盪對話。他囑我向海洋科學家、地質學家、生物學家、大氣專家、考古學家等人邀稿，開闊的胸懷，拓寬眼界，也成為我的引導。」

談及瘂弦詩作，陳義芝認為其能成大家，除了語言帶著詩性與極好的音樂感，更是因為其想像力與同情心，「譬如瘂弦描寫芝加哥、倫敦、佛羅倫斯等城市，都是靠文獻與想像力，他以詩完成的『地誌』風采，將城市精神完整表現出來。他也擅寫小人物，『文學』即『人學』，將底層人物的悲歡苦痛，傳達得很深刻。最後，就是他對人生的思考，尤以最為傳誦的〈如歌的行板〉照見人世間的善惡，是客觀存在，對於青年成長很有啟發。」他強調，瘂弦作品中包容人世間很多現象，包含諷刺極權政客、歌頌時代英雄、亦有表達生存荒謬感的部分詩作，都是典範之作。

瘂弦〈唇—紀念楊喚〉手稿。（國立台灣文學館提供）

陳懷恩：一個世代生存的努力與尊嚴

曾於2014年推出瘂弦紀錄片《如歌的行板》的導演陳懷恩認為瘂弦是一個「超讚的前輩」。他指出，當時整個劇組飛到溫哥華去拍攝紀錄片，瘂弦對他們說的第一句話是「（溫哥華）好山好水好無聊。天天天藍，教我不想台北也難。」極富幽默感。他表示，「為期3週的拍攝工作，他每天都很早起床等著劇組來拍，與我們的互動也很愉快輕鬆，非常容易親近，他不會隨意下指導棋，而是把大家當作工作夥伴一樣，一起完成紀錄片。過程中我慢慢發現他的素養很深厚，不只是文學造詣有一定程度的能力，他對藝術、電影等方面也有涉獵。後來我們很不捨地離開溫哥華，在機場時，他難得嚴肅地送了我一句：『詩不要解！』那句話影響著我，讓紀錄片定了調。」陳懷恩強調，因為與瘂弦的工作經驗，讓他感受到了「一個世代生存的努力與尊嚴。｣

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