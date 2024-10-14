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朱銘美術館滿血復活！串連「福爾摩沙北海岸藝術季」 打包金山1日遊

2024/10/14 12:11

朱銘美術館已將科學園區裡傾倒的作品業已恢復原位。（朱銘美術館提供）朱銘美術館已將科學園區裡傾倒的作品業已恢復原位。（朱銘美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱銘美術館4日受颱風山陀兒及其外圍環流影響，經歷開館25年來首見的嚴重水患，經過與在地社區迎向災後振興的挑戰，終將於明（15）日重新開館。

「福爾摩沙北海岸藝術季」呂沐芢作品《山海合奏曲 25-121》在朱銘美術館展出。（朱銘美術館提供）「福爾摩沙北海岸藝術季」呂沐芢作品《山海合奏曲 25-121》在朱銘美術館展出。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館表示，朱銘美術館團隊全力展開清理與復原工作，抽水、清除淤泥、搬運樹枝與落葉、恢復展廳原貌、檢查並評估作品受損情況…；但隔沒幾天金山再度發生強降雨，復原工作更加艱辛，重新開館日期一延再延。

開館前夕，館員們仔細巡視每個角落。（朱銘美術館提供）開館前夕，館員們仔細巡視每個角落。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館指出，10月15日重新開館，適逢日本社區設計專家山崎亮應邀在朱銘美術館為「福爾摩沙北海岸藝術季」舉辦社區設計工作坊，與北海岸地區的社區工作者交流經驗。金山人在這次水災後更加團結，發生許多鄰里互助的動人故事，濃濃的人情味使社區更能凝聚認同。

開館前夕，美術館館員們重新將展覽的掛布掛起。（朱銘美術館提供）開館前夕，美術館館員們重新將展覽的掛布掛起。（朱銘美術館提供）

此外，朱銘美術館近年與萬金石地區的學校、藝術工作者、社區工作者長期結盟，「福爾摩沙北海岸藝術季」更進一步串連北海岸的多元資源、接軌國際，期待以藝術能量形塑臺灣北海岸成為魅力海岸。朱銘美術館不僅邀請民眾參觀，亦建議規劃金山一日遊，將金山老街、溫泉旅宿、在地美食、休閒設施等美麗風景與體驗一併打包。

李承亮作品《氣候中站》在萬里大鵬足湯公園展出。（朱銘美術館提供）李承亮作品《氣候中站》在萬里大鵬足湯公園展出。（朱銘美術館提供）

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