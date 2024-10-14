「鬼怪外交」成功！台灣鬼地方奇談故事 激起泰國共鳴

駐泰國代表處文化組組長桂業勤（右起）、作家陳思宏、薛西斯、瀟湘神、泰國出版社及書商協會副主席Duangporn Sudhisomboon與泰國出版社代表等於活動開幕合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導］文化部駐泰國代表處文化組於10月泰國書展（Book Expo Thailand）舉辦「台灣出版翻譯推廣交流活動Books from Taiwan: Read Taiwan in Thai」，11日邀請《鬼地方》作者陳思宏、《筷：怪談競演奇物語》作者薛西斯、瀟湘神等赴泰國與讀者交流，並與泰文版譯者對談台泰文化差異，讓讀者深入體會台灣作家的創意。泰國出版社選擇於本屆泰國書展開賣《鬼地方》，加上本次交流活動2本台灣作品都與鬼怪主題相關，而泰國書展主辦方也決定以鬼怪做為主視覺，諸多巧合讓參與活動的泰國讀者表示，像是冥冥中注定令人驚奇。

《筷：怪談競演奇物語》薛西斯、瀟湘神等著，Rappa譯，獨步文化出版。（資料照）

《筷：怪談競演奇物語》由台灣發起的跨國怪談故事接龍企畫。以東方飲食文化獨有的「筷」為主題發想，邀集台灣、香港、日本三地五名作家合作故事接龍創作。三津田信三、薛西斯、夜透紫、瀟湘神、陳浩基等人靈思豐沛，在恐怖的基底上，放入推理、愛情、科幻等元素，共同競演著都市傳說的主題與變奏。

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《鬼地方》陳思宏著，鏡文學出版。（資料照）

《鬼地方》是陳思宏的長篇小說，透過謀殺、親族關係、鄉野傳說混搭書寫成一部帶有魔幻敘事風，故事背景以德國柏林與彰化永靖為基礎，時間設定在中元節，在人與鬼交錯現身中，不祥與窒息的氛圍隨處可見，寫出在保守的鄉村中，求同不存異，而造成的人心崩解。

​陳思宏提到，小說《鬼地方》在越南大受歡迎，所以相當期待泰國讀者的反應；薛西斯則向讀者介紹了在台灣的文化中，人與鬼神的互動比想像中還要緊密；而瀟湘神則說明了他如何運用寫作方法，展現《筷：怪談競演奇物語》一書故事接龍的閱讀樂趣。

此外，在翻譯交流工作坊中，《鬼地方》泰文譯者Sivinee Triamchanchoochai分享，由於她在翻譯本書的時候正值疫情，不容易聯絡作者，只好嘗試透過陳思宏的新聞報導來推測作者的想法。另外，《筷》一書的泰國出版社及譯者Anchanlee Teyathithikun為讓讀者了解書中典故，增加許多譯註，讓泰文版多達700頁，宛如怪談百科，本書在文化部翻譯出版獎勵計畫的支持下於今年4月出版，上市後也受到泰國讀者熱烈歡迎。

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