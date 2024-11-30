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「瓷意．瓷義」綻放生命情感 旅義藝術家陳秀珠瓷畫展台南開展

2024/11/30 21:23

陳秀珠的〈佛羅倫斯〉作品，將瓷畫與木框以大理石紋表現得細緻如真，獲得國際大獎。（記者洪瑞琴攝）陳秀珠的〈佛羅倫斯〉作品，將瓷畫與木框以大理石紋表現得細緻如真，獲得國際大獎。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際知名瓷畫藝術家陳秀珠，長年旅居義大利米蘭潛心創作，這次在台南舉辦「瓷意．瓷義」個展，帶回多件榮獲國際獎項的大作，每件作品都蘊含豐沛情感及創作功力，爭相綻放精彩的生命。

陳秀珠瓷畫作品的功力，表現在駿馬鬃毛之精緻細微。（記者洪瑞琴攝）陳秀珠瓷畫作品的功力，表現在駿馬鬃毛之精緻細微。（記者洪瑞琴攝）

瓷器彩繪源自古老的中國，並在歐洲發光發熱，係將藝術融入日常的生活中，手繪勾畫出獨一無二的藝術。陳秀珠更將東西方精神巧妙地揉合於作品中，展現驚人創作能量。像是〈米蘭之夢首部曲〉在2016年XIV Convention Azzurra Milan Italy拿下國際冠軍獎盃；〈佛羅倫斯〉及〈米蘭之夢二部曲〉則分別在2016年美國最大的瓷繪藝術比賽International Porcelain Artists and Teachers、INC Biennial和Convention & Show Las Vegas Nevada USA榮獲兩面金牌。

陳秀珠瓷畫藝術展，展期即日起至12月23日。（記者洪瑞琴攝）陳秀珠瓷畫藝術展，展期即日起至12月23日。（記者洪瑞琴攝）

〈佛羅倫斯〉作品，不僅將瓷畫以大理石石紋畫風手法，構圖融合佛羅倫斯特有雕塑與當地美景之外，木框更呈現令人驚嘆的石材質地。陳秀珠表示，此作品是實驗無數次後，先手工上色，再用瑪瑙筆磨光，得以展現如石材般的溫潤效果。

陳秀珠擅用構圖引導，並且迷戀「亮金」與「霧金」穿插的創作效果，勻稱中帶有靈巧的變化層次，考驗藝術家極大的耐心與毅力。這次也展出許多新作，包括玫瑰、牡丹、花草植物、動物、鳥類等，每件都能成為獨一無二的生活瓷器手工彩繪。尤其駿馬、寵物犬散發鬃毛細微之美逸，更是她最愛的表現。

陳秀珠瓷畫創作以花卉為主題，每件作品手工繪製獨一無二。（記者洪瑞琴攝）陳秀珠瓷畫創作以花卉為主題，每件作品手工繪製獨一無二。（記者洪瑞琴攝）

擁有多項國際瓷繪藝術大獎榮耀的陳秀珠旅居國外多年，卻一直沒有取英文名字，始終以「陳秀珠」之名活躍於國際舞台，可見其堅持及藝術心之純粹。

陳秀珠瓷畫藝術展，展期即日起至12月23日，地點在惠丞會館。

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