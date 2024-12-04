知名作家瓊瑤驚傳過世 享年86歲

作家瓊瑤。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名作家瓊瑤今（4日）下午驚傳在淡水區住家輕生過世。救護人員獲報到場，發現死者瓊瑤（本名陳喆，27年次）在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，遺體旁附有遺書，享年86歲。

瓊瑤臉書稍早更由署名「淑玲」代發貼文寫出：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！」並寫到，「朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

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我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！」

瓊瑤為台灣作家、編劇、作詞人、影視製作。她在25歲時憑藉師生戀題材小說《窗外》（1963）成名，自此開啟暢銷小說家之路，作品如《庭院深深》（1969）等作皆搬上大銀幕，二十年內創下賣座成績，捧紅秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等無數新星，「瓊瑤式」的文藝腔成為流行指標。晚期改編電視劇《還珠格格》（1998）紅遍華人地區。

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