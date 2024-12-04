自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

知名作家瓊瑤驚傳過世 享年86歲

2024/12/04 15:17

作家瓊瑤。（資料照，記者宋志雄攝）作家瓊瑤。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕知名作家瓊瑤今（4日）下午驚傳在淡水區住家輕生過世。救護人員獲報到場，發現死者瓊瑤（本名陳喆，27年次）在住家房間內輕生，經救護人員發現已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫，遺體旁附有遺書，享年86歲。

瓊瑤臉書稍早更由署名「淑玲」代發貼文寫出：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！」並寫到，「朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！」

瓊瑤為台灣作家、編劇、作詞人、影視製作。她在25歲時憑藉師生戀題材小說《窗外》（1963）成名，自此開啟暢銷小說家之路，作品如《庭院深深》（1969）等作皆搬上大銀幕，二十年內創下賣座成績，捧紅秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等無數新星，「瓊瑤式」的文藝腔成為流行指標。晚期改編電視劇《還珠格格》（1998）紅遍華人地區。

★珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。★

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應