宜蘭醜小鴨故事劇團30載 95歲創團奶奶不退休

宜蘭醜小鴨故事劇團成立30年 ，創團元老之一的95歲孫儒先奶奶，今天獲頒長青服務「金鴨獎」殊榮，分享將永不退休，會繼續說故事到100歲，獲得熱烈掌聲。 （記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「醜小鴨故事劇團」成立滿30週年，陪伴許多宜蘭人長大，還有昔日聽故事的孩童已為人父母，繼續帶著孩子參與，傳承意味十足；創團元老之一的95歲孫儒先奶奶，今天獲頒長青服務「金鴨獎」殊榮，分享將永不退休，會繼續說故事到100歲，獲得熱烈掌聲。

醜小鴨故事劇團草創於1993年，起初僅3名團員，分別是孫儒先、79歲陳素卿及已故團長周秋湄，每週末免費為孩童說故事，期間因吸引許多家長加入，隔年成立劇團，30年來一度面臨僅剩8名團員困境，但隨著擴大招募、培訓志工，迄今已有47名成員，團員還包括越南等新住民媽媽，累計說故事場次近1萬場。

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人稱慈祥奶奶的孫儒先，今天獲頒宜蘭縣文化局金鴨獎，回憶自蘭陽女中訓導處退休後，帶著6歲孫子參加文化局辦的說故事活動，未料受邀加入自此愛上說故事，並漸漸「說出興趣和心得」，隨即與其他夥伴成立劇團，一晃就是30載。

孫儒先說，曾經考慮自己年事高不太適合說故事，但團員不斷鼓勵「小朋友喜歡啊！」讓她有了繼續的堅持，更看到許多當年聽故事的孩子成為父母後，繼續帶小孩回來參與，並被「我從小就是聽孫奶奶說故事」的話語感動，更堅定永不退休，希望繼續說故事到100歲。

宜蘭縣文化局表示，醜小鴨故事劇團是為了推廣閱讀而成立，感謝所有志工的付出，疫情期間也不間斷，改為線上說故事繼續陪伴所有人，目前除在文化局兒童室說故事外，也擴及至羅東鎮、蘇澳鎮與冬山鄉圖書館等服務範圍，用繪本和親子一起度過美好假日。

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