限量隨行包體驗！免費送小禮 北美館「袋」走好氣質

北美館推出以展覽宣傳帆布及路燈旗布回收後的材料打造美術的「循環觀眾包」及「循環隨行包」。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為呼應永續發展思潮，逐步推行環境友善、環保再生計畫。台北市立美術館今年館慶將推出「TFAM↔REUSE」（北美館循環計畫），以「Not Just Today, Upcycle for All」（循環再造，永續共好）的環保理念，與台灣在地不同設計師進行材料分析、回收再製研究及測試，將展覽廢棄材料轉化為創意衍生品，亦試圖延續展覽的感受記憶，創造藝術走入生活的多種嶄新的可能。

首波衍生品以「2023台北雙年展：小世界」回收的展覽宣傳帆布及路燈旗布為材料，打造美術館寄物專用的「循環觀眾包」（非賣品）及輕巧獨特的「循環隨行包」（限量商品）。

請繼續往下閱讀...

此永續商品由專注於循環設計的UndergroundStudio操刀，透過台灣老師傅的手工縫紉結合當代設計美學，悉心為館內卸除的每一吋廢棄材料注入新生命。為歡慶北美館日，也特別規劃「循環觀眾包」體驗送小禮活動。

活動將分別於12月21日（六）上午9時與下午13時兩個時段開放現場排隊報名，凡前25名至1樓大廳服務櫃台使用「循環觀眾包」的觀眾，即隨機贈送當期展覽「喧囂的孤獨：臺灣膠彩百年尋道」中陳進《悠閒》或林之助《小閒》的彩色標籤貼一份，不容錯過。詳詢北美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法