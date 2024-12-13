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收藏上帝灑落的珍珠 旅遊馬爾地夫正當時

2024/12/13 16:26

馬爾地夫被形容為「上帝灑落的珍珠」，是許多人心目中的夢幻島嶼。（芬達旅行社提供）馬爾地夫被形容為「上帝灑落的珍珠」，是許多人心目中的夢幻島嶼。（芬達旅行社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕提到一島一飯店的海島度假型式，眾多旅人的夢幻地首選馬爾地夫，被形容為「上帝灑落的珍珠」、「印度洋上最後的樂園」，馬爾地夫一直是全球名媛上流人士喜愛的旅遊國。由於馬爾地夫屬熱帶季風氣候，年均溫約攝氏25～30度，陽光日照充足，加上12月到隔年4月是乾季、降雨少，海水特別清澈，從事陸地活動或浮潛活動都很適合，此時前往馬爾地夫旅遊，更能體會在馬爾地夫度假的魅力。

馬爾地夫主打一島一飯店的海島度假型式，受到各國旅人的喜愛。（芬達旅行社提供）馬爾地夫主打一島一飯店的海島度假型式，受到各國旅人的喜愛。（芬達旅行社提供）

馬爾地夫由上千座小島、26個環礁所組成，僅約200座島嶼有人居住，每個環礁中，也只有精選的幾個島嶼設有度假村，四周盡是形狀、深淺和大小各異的島嶼和礁石，呈現出五彩斑斕的美色，遺世獨立的風情，成為許多人心中的Dream Land。也因為如此，許多海島旅遊產品，常會以「小馬爾地夫」、「東方馬爾地夫」來行銷，吸引旅人的目光。不過，畢竟正版只有一個，誰都無法取代，要玩就玩真正的馬爾地夫。但以往大眾普遍有去一趟馬爾地夫所費不貲的印象，因為一個人的團費動輒10萬元起跳，若是去度蜜月或是全家出遊，2、30萬元跑不掉，如何打破這個市場高價局面，包裝出破盤價的高CP值產品？

除了蜜月旅行，馬爾地夫也很適合親子、閨蜜、員工旅遊前往度假。（芬達旅行社提供）除了蜜月旅行，馬爾地夫也很適合親子、閨蜜、員工旅遊前往度假。（芬達旅行社提供）

操作海島度假旅遊多年的芬達旅行社總經理傅光俞表示，箇中秘訣在於取得飯店及航班的價格優勢，才能包裝出讓消費者驚豔的全包式度假旅遊團。以6天5夜的團體行程為例，因為台灣目前沒有直航馬爾地夫的班機，必須轉機前往，若安排搭乘馬來西亞航空從台北到吉隆坡，再轉機到馬列，花費的飛航時間約8小時，比早期直飛航班約需9.5小時還短，加上吉隆坡過境住宿，可順遊世界最大的機場購物中心。至於飯店，馬爾地夫迷人之處就是一島一飯店，選擇住宿在北馬累環礁的班度士（Bandos）島，從機場搭豪華快艇僅15分鐘，或是馬庫努杜島（Makunudu Island），從機場搭豪華快艇約45分鐘，兩者都是坐落於北馬累環礁，沙灘及私密等級均屬A級，可暢快享受私密海島度假的樂趣。

收藏上帝灑落的珍珠 旅遊馬爾地夫正當時來馬爾地夫體驗浮潛，深刻領略與清澈海水接觸的感動。（芬達旅行社提供）

來到馬爾地夫，應該要體驗哪些旅遊項目呢？芬達旅行社總經理傅光俞表示，馬爾地夫的海是無價之寶，建議可體驗浮潛，尤其是行程中有包含島嶼浮潛及浮潛用具提供，更不能錯過與清澈海水接觸的感動；還有搭乘傳統多尼船（Sunset Cruise）與海豚玩追逐遊戲、看夕陽，也是讓人難忘的體驗；陸上行程可造訪首都馬列，它與高雄市為姊妹城市，觀光景點集中在機場碼頭附近，不妨安步當車感受當地的自然及人文氣息。

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