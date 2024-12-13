台港新春習俗大不同 2025年春節遊香港感受濃厚年味、祈福景點巡禮

香港大年初一的「新春國際匯演之夜」花車巡遊，精采表演和繽紛花車為新年揭開序幕。（港旅局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025春節假期即將到來，計畫好要去哪裡玩了嗎？傳統年味濃厚的香港，距離近、飛行時間短，最適合全家大小一同前往，既不會錯過年節氣氛，還可體驗各式各樣的新春節目及祈福行程，而各家旅行業者也看準這波商機，推出春節遊香港的3天2夜自由行、開運美食團及親子團等，還沒想好去哪裡玩的人，不妨將香港列入口袋名單。

香港特有新年佳肴「盆菜」，象徵闔家團圓、豐衣足食。（港旅局提供）

台港雖然都過農曆新年，但新春習俗大不同，像是除夕夜的年夜飯，台灣餐桌常見「佛跳牆」，香港則是吃「盆菜」，這是新界圍村傳統食物，將各式食材放進同一個大鍋裡圍坐分享，象徵闔家團圓、盆滿缽滿。除夕夜台灣大部分店家會提早打烊，家家戶戶圍爐吃飯，路上幾乎空無一人；香港人則是吃完年夜飯會到年宵市場逛逛，商場和街道上充滿熱鬧年節氣氛，店家在除夕夜還會營業到凌晨1點，折扣減價，是逛街購物撿便宜的好時機。另外，過年最討喜傳統莫過於廣發紅包，香港人將紅包稱為「利是」，有「利市」之意，紅包發放對象更廣泛，除了兒孫與親戚外，最特別的是已婚的通常會發給未婚的，鄰居、同事、下屬，甚至餐廳服務生都有機會收到利是，增添更多的人情味與節日氛圍。

請繼續往下閱讀...

大年初二「農曆新年煙花匯演」，將在維多利亞港上璀璨綻放。（港旅局提供）

過年走春到寺廟參拜，是許多人新春祈福的必要行程，在香港也有許多人氣祈福景點，例如嗇色園黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，據說籤文靈驗，常年吸引無數善信來膜拜求籤，近來連參拜流程充滿儀式感的月老殿都深受信眾青睞，儼然成為最新求姻緣的寺廟。新春想求發財金可以來香港體驗「觀音借庫」，每年農曆正月26日是觀音開庫日；想求事業求財運求升學的人，不能錯過天后廟與文武廟，可將金箔貼在金龍及金鹿不同部位，將心願誠摯向神明訴說；香港電影中常見的大埔林村許願樹亦是不少遊客前來許願的熱門景點，遊客購買「許願寶碟」，在卡片上寫下願望並拋向樹枝，祈求新的一年心想事成。如果是跟單身閨密同訪香港，可前往灣仔寶雲道的姻緣石祈願與心儀之人早日相遇脫單。

黃大仙祠是香港最著名的求籤場所之一，信徒前來祈求新年平安順利。（港旅局提供）

香港的傳統年節活動也別具特色，年初一晚上有「新春國際匯演之夜」，來自本地及國際的盛大表演隊伍伴隨美侖美奐的花車，沿著尖沙咀的熱鬧街道載歌載舞，為金蛇年打響頭炮。大年初二晚上「農曆新年煙花匯演」會在維多利亞港上綻放，一望無際的夜空化作巨型畫布，用璀璨奪目的煙火秀閃耀天際，迎接新年。大年初三，香港人喜歡到沙田馬場參與農曆新年賽馬日，除了精采刺激的賽事，還有舞獅和現場綜藝表演，氣氛熾熱。

遊客購買許願寶碟，許下願望拋上大埔林村許願樹，祈求新年心想事成。（港旅局提供）

看到這麼多春節活動，心動想去香港過新年，港旅局表示，今年春節旅行產品，有雄獅旅遊推出除夕和大年初一出發，3天機加酒自由行2人1一室入住旺角仕德福酒店，房型升等並加贈每日每房二客自助早餐，還含價值港幣480元大年初一國泰新春匯演之夜A區指定席次座位；雄獅另有香港文華東方酒店過年專案，3天機加酒2人1室，含價值港幣1,800元的文華閣尊榮服務禮遇以及國泰新春匯演之夜A區指定席次座位。更多相關訊息詳詢雄獅旅遊官網。

紅磡觀音廟「借庫銀」活動，信眾來此祈求新年財運亨通。（港旅局提供）



東南旅遊特別安排1/11和2/22出發的開運美食團體行程，包括打小人趕走穢氣霉運、到車公廟轉好運、到沙田賽馬搏財運添富貴、登高太平山頂循「8」字步道健行代表財運一路發。3天2夜入住全新開幕的灣仔高級新酒店合和酒店，美食方面更安排價值港幣1,290元米其林二星Amber法國餐廳、信記避風塘海鮮晚餐、必比登推薦大圍小館及鏞記酒家。更多相關訊息詳詢東南旅遊官網。

至於可樂旅遊則有針對親子的香港新春團體行程，入住荃灣西如心酒店含每人每日早餐。行程含黃大仙祠、星光大道、太平山頂、叮叮車等市區觀光，還有香港迪士尼樂園2日門票暢玩充滿新春年味的香港迪士尼樂園，並安排在香港迪士尼樂園酒店內的「晶荷軒」享用年夜飯，1/26出發，4天3夜4人1室。更多相關訊息詳詢可樂旅遊官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法