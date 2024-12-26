「藝術很有事」聚焦泰雅史詩 Lmuhuw 傳承台灣遠古記憶

Watan Tanga林明福耆老聆聽1943年竹頭角部落玉木勇吟唱的泰雅古調。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》第6季第2集推出《穿越時間巨林的泰雅史詩Lmuhuw》，記錄台灣泰雅族的珍貴口述傳統文化資產──泰雅古調Lmuhuw。聚焦「人間國寶」保存者Watan Tanga林明福耆老，透過吟唱古調溯源，重溫泰雅族遷徙與歷史記憶。

泰雅古調以口語對談或歌謠吟唱形式流傳，內容涵蓋泰雅族起源、遷徙墾拓歷史、文化習俗及祖遺等，是保存族語智慧及精神力量的重要資產。2019年，文化部將林明福耆老認定為重要口述傳統文化資產的保存者，讚譽他對泰雅語言與文化的精準掌握及其珍貴貢獻。

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林明福（左）聆聽兒子達少·瓦旦吟唱祖先遷徙至大嵙崁流域溪口部落的古調時，不禁眼眶泛紅。（公視提供）

紀錄片中，國立政治大學民族學系兼任助理教授鄭光博藉由耆老口述與田野調查，勾勒出泰雅族的遷徙史。泰雅族祖先自南投瑞岩部落遷徙至思源埡口，繼而分散至溪口、南山及金岳三個部落。他形容田調過程如解謎，充滿冥冥中的指引。在逐步深入研究泰雅古調，驚嘆其中蘊含的文雅修辭、象徵、隱喻及深厚文化意涵。

片中耆老們吟唱Lmuhuw的場景，讓人聯想到《阿凡達》中的生命之樹儀式，充滿自然與遠古的智慧。相比《阿凡達》，泰雅古調更是傳唱數百年的文化瑰寶。

公視《藝術很有事》製作人徐蘊康表示：「節目製作7年來，拍攝了許多與原住民族相關的主題，這次細膩探索Lmuhuw的深意與流傳，尤其感受到泰雅文化的精神性與厚度。」而本集編導王鈴晶大量爬梳史料，並尋找百年來、不同錄音版本的Lmuhuw，讓影片呈現跨越時代的豐富層次。

紀錄片將於12月27日週五晚上八點於《藝術很有事》youtube頻道上架，12月28日下午2點半於公視頻道播出，公視+同步上架。詳詢公視《藝術很有事》粉絲團查詢 https://www.facebook.com/pts.insidethearts 。

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