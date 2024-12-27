150變！張鎧臣打造首尊紙糊軟身虎爺

熱衷於廟會活動紀錄的張鎧臣（圖）打造紙糊軟身虎爺，能擺出多達150種變化型態。（張鎧臣提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕熱衷於廟會活動紀錄的張鎧臣，對虎爺情有獨鍾，拍攝超過千尊，卻從未見過軟身虎爺，索性發想親手打造紙糊軟身虎爺，還要能擺出多達150種變化型態，搭配其百變特性，以《哆啦A夢》諧音命名為「虎衛門」，寓意守衛家宅、庇佑閤境安康。

張鎧臣打造紙糊軟身虎爺，以《哆啦A夢》諧音命名為「虎衛門」，寓意守衛家宅、庇佑閤境安康。（張鎧臣提供）

張鎧臣提及，多年來用鏡頭紀錄虎爺神像，發現都沒有人做軟身讓祂的肢體能變換動作，也許是傳統祭祀上沒有必要，但卻讓他興起自己打造的念頭。張鎧臣四處尋訪工藝匠師深入認識各種媒材、塗料等，最後決定以傳統紙糊工藝方式呈現。經歷1個多月製作歷程「虎衛門」終於誕生。

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虎爺作為道教廟宇最常見的配祀神明之一，常見祀於神桌下方又稱「下壇將軍」，其姿態多為虎形正坐或站立、腳踏金元寶，又有展現唯我獨尊的上山虎，以及威猛樣態的下山虎，可謂千變萬化。張鎧臣下定決心：「不只是要做軟身虎爺，還要讓祂可以擺出我採集到的所有姿勢型態！」

張鎧臣開始著手繪製結構草圖，設計可以點頭、脖子能轉動180度、前後肢各關節能視所需幅度轉動，以及地形卡榫等機關。從腿部開始動工，選用輕薄的日曆紙為材，以紙捲作為虎身骨架的支條替代鐵絲，脖子則以瓦楞紙製作筒狀轉軸，期間不時都要雕修及打磨來保持預期的形狀。

張鎧臣設計出可以點頭、脖子能轉動180度、前後肢各關節能視所需幅度轉動，以及地形卡榫等機關。（張鎧臣提供）

過程中張鎧臣發現，虎頭連接頸部的關節在做出雛形實裝後，左右轉向時角度有點不自然，又臨時更改設計，再增加點頭與轉頭兼具的機關，並延伸頷部，以填補脖子轉向時的裂口。最後再以小時候蒐集來的彈珠點綴雙眼。藍色彈珠有形似熠熠星空的氣泡，透過光線折射更顯生動活潑。

張鎧臣分享，包括分離式底座變換地形，虎爺姿勢可擺出蹲坐、四足站立、下山、上山、伏趴；頭擺向可朝天或平視；臉則能看向前或左右轉；加上腳踏金元寶變化等，諸多條件使祂能展現出150種型態，「比孫悟空72變還多出1倍！」且虎爺職能多樣、神通廣大，便以哆啦A夢（ドラえもん/Doraemon）諧音命名為「虎衛門」，字面上同時寓意守衛家宅、庇佑閤境安康。

為彰顯第1尊紙糊軟身虎爺的非凡意義，張鎧臣特地到下大道良皇宮向眾神請示，是否要開光供奉，保生大帝及虎爺均指示樂見其成；最後決定將於明年乙巳年開光，屆時將邀大家共襄盛舉。

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