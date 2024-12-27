冷天提早卡位台南跨年28日新營南瀛草地音樂會 市府祭出清場公告

台南跨年第二場南瀛草地音樂會明晚（28）將在新營南瀛綠都心公園登場，今天就有不少年輕粉絲提早卡位。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南跨年舉辦3場演唱會，第2場南瀛草地音樂會明晚（28）將在新營南瀛綠都心公園登場，今（27）日就有不少年輕粉絲提早卡位，因還有舞台搭建最後工程和彩排，加上強烈冷氣團來襲，市府公告清場，不可以物品占位，希望粉絲做好保暖，明天再來報到。

台南跨年第2場南瀛草地音樂會明晚（28）將在新營南瀛綠都心公園登場，今天就有不少年輕粉絲提早卡位。（記者楊金城攝）

南瀛草地音樂會明晚6點開唱，舉辦到晚上9點半，邀請八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁·賀肯斯等11組高知名度藝人輪番演出；31日跨年再由在永華市政中心西側廣場舉辦的台南好Young跨年晚會壓軸。

請繼續往下閱讀...

舞台前用野餐墊占位，其中還留署名「5個大美女排隊中」的紙板。（記者楊金城攝）

已有粉絲無懼冷天，今天早早來南瀛綠都心卡位，有7組在舞台前用野餐墊占位，其中還留署名「5個大美女排隊中」的紙板，只為了明晚在海景第一排近距離欣賞八三夭在南瀛草地音樂會的演出。

市府貼清場公告，勸導昨天就搭高鐵南下來到新營現場占位的學生粉絲。（記者楊金城攝）

有位王姓學生甚至在昨天就搭高鐵南下，來到綠都心現場占位，對於市府祭出清場公告，他表示支持，因為追星會認識同好，來自不同工作領域的粉絲彼此會分享資訊，他也入住新營的旅宿，明天一早再到現場排隊。

因明天有強烈大陸冷氣團來襲，市長黃偉哲籲請粉絲做好保暖工作參加南瀛草地音樂會，也指示將適時發送暖暖包，相當貼心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法