紙風車《雨馬》 嘉市一連演出3天共8場

《雨馬》宣傳記者會今天耐斯廣場舉行，「雨馬」及演員與小朋友熱情互動，現場氣氛熱鬧歡愉。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕客家委員會與紙風車劇團聯手製作客家親子劇音樂劇《雨馬》，將於10日起至12日在嘉義市湖美夜市停車場免費公演3天共8場，今天紙風車劇團在嘉市耐斯廣場舉行精華版演出宣傳記者會，「雨馬」與演員一現身，讓小朋友興奮不已，現場氣氛熱鬧歡愉。

客委會副主委范佐銘、立委王美惠、市府民政處副處長田文珍等人出席宣傳活動。范佐銘表示，感謝嘉市府、立委王美惠促成《雨馬》大型親子劇到嘉市演出；《雨馬》改編自現任文化部長李遠（小野）的繪本，戲劇內容象徵幸福和平，之前已巡演10個縣市，如今來到嘉市期待帶給大家歡樂。

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王美惠說，之前「雨馬」到其他縣市巡演，民眾都很喜歡，反應很好，嘉義的小朋友聽到「雨馬」要來都非常開心。此次嘉市的演出還邀請嘉大附小老師黃瑞香指導的「靚靚客家舞蹈團」在活動當天表演得獎組曲《日頭花》、《看花》，歡迎大家來看表演。

紙風車劇團團長任建誠說，《雨馬》以客語與國語交錯表演，演出結合歌舞、特技與特效，是一個關於理解、放下成見，包容和愛的故事。這次演出是精華版，每場30分鐘，一連演出3天共8場。

演出時間如下，10日晚間7時、8時15分；11日下午4時30分、6時30分、晚間8時；12日下午4時30分、6時30分、晚間8時。

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