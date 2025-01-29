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蒙娜麗莎將換地方展 馬克宏宣布羅浮宮逾242億整擴建計畫

2025/01/29 16:54

羅浮宮新的整擴建計畫內容，包括改善達文西名畫〈蒙娜麗莎〉擁塞的參觀品質。（法新社）羅浮宮新的整擴建計畫內容，包括改善達文西名畫〈蒙娜麗莎〉擁塞的參觀品質。（法新社）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間28日親自宣布，將針對羅浮宮進行一項「新文藝復興」（New Renaissance）計畫，除將把達文西名畫〈蒙娜麗莎〉移至新的空間展出，也將啟動一項新的「建築藍圖國際競賽」，以分散玻璃金字塔做為單一入口的人潮壓力，初估該計畫將耗資7至8億歐元（約242億以上），盼最遲於2031年完成。

總統馬克宏28日親赴羅浮宮，站在達文西作品〈蒙娜麗莎〉前宣布，進行一項「新文藝復興」計畫，為〈蒙娜麗莎〉另闢新展間。（法新社）總統馬克宏28日親赴羅浮宮，站在達文西作品〈蒙娜麗莎〉前宣布，進行一項「新文藝復興」計畫，為〈蒙娜麗莎〉另闢新展間。（法新社）

根據外電報導，羅浮宮館長勞倫斯‧德‧卡爾斯（Laurence des Cars）今年1月寫了一封公開信給政府，內容指出，「金字塔」自1989年以來做為通往博物館的入口，至今每年約900萬遊客量，「在結構上無法應對」。卡爾斯也警告，博物館正面臨漏水、氣溫波動和基礎設施故障等問題，恐危及其珍貴的藝術品。

此外，博物館每天約有高達4分之3的遊客都要看〈蒙娜麗莎〉，不僅造成嚴重的擁塞問題，經過冗長隊伍的等待，卻多是擠進去約50秒鐘、拿著手機搶拍，卡爾斯館長認為，這樣的展示品質「是值得審視的事」。

卡爾斯館長認為，「金字塔」每年吸納約900萬遊客量，「在結構上無法應對」。（路透）卡爾斯館長認為，「金字塔」每年吸納約900萬遊客量，「在結構上無法應對」。（路透）

因此，在馬克宏揭示的計畫中，博物館的東立面將被重新設計，新的入口通道將直接通往新地下展覽空間，而展覽空間將與金字塔下方的區域相連。馬克宏表示，這個新的門面是自40年前密特朗總統的盧浮宮計畫以來，博物館最大的變化，並與城市計劃相結合，這將有助於博物館融入城市並「將其交還給巴黎人」。

至於移走〈蒙娜麗莎〉，除將改善原來空間的觀展品質，將來不排除為〈蒙娜麗莎〉的展間額外收取參觀費用；而為了整擴建計畫經費，羅浮宮也將自2026年起，提高非歐盟遊客的門票價格。

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