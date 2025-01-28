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木偶奇遇記義大利國寶級畫家首登台 書展開講從皮諾丘到愛情

2025/01/28 21:02

義大利國寶級畫家羅倫佐・馬托蒂將於年後首登台。（翻攝自書展官網）義大利國寶級畫家羅倫佐・馬托蒂將於年後首登台。（翻攝自書展官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕過完春節的第一個藝文盛事，就是第33屆台北國際書展即將於2月4日登場，書展基金會今日公布「2025十大追星路線」，國際大咖如童書大師岩井俊雄、知名作家吉本芭娜娜、繪本作家碧翠絲‧阿雷馬娜等，其中，最受注目的應是今年主題國義大利特別邀請來的國寶級畫家羅倫佐・馬托蒂（Lorenzo Mattotti），他將於2月8日的新書發表會中，以「從但丁神曲到漢賽與葛麗特，從皮諾丘到愛情」為題開講。

馬托蒂生於1954年，自1970 年代末期發表首部漫畫作品以來，便以大膽的實驗精神和獨特的藝術視角聞名於世。根據書展基金會的介紹，馬托蒂身為全球知名雜誌封面畫作執筆常客，筆下千秋屢次登上《紐約客》（The New Yorker） 雜誌及《世界報》，而他的經典插畫更巧妙橫跨了各種類型及時代，包括多次詮釋家喻戶曉的《木偶奇遇記》。

馬托蒂以30多年時間，3度詮釋皮諾丘的世界，此次登台將發表新書《皮諾丘：木偶奇遇記》。（大塊文化提供）馬托蒂以30多年時間，3度詮釋皮諾丘的世界，此次登台將發表新書《皮諾丘：木偶奇遇記》。（大塊文化提供）

馬托蒂此次首登台將發表2本新書，除了《皮諾丘：木偶奇遇記》之外，還有用圖像語言呈現愛情纏綿悱惻的作品《汝色》。其中，《皮諾丘：木偶奇遇記》作者卡洛．科洛迪、繪者是馬托蒂， 譯者則是作家郝明義。

郝明義在臉書提到，介紹羅倫佐．馬托蒂有2條路，一條是他的豐功偉蹟，比如在歐美各大頂尖媒體上的插畫、總能引發全球關注的漫畫，而他的繪本題材，則是從但丁的神曲、到童話、到皮諾丘，不僅做為詮釋者，也是藝術創作者；他的海報創作已經豐富到成為美術研究的標的；他為別人設計動畫，自己也拍攝動畫，可說創作超級豐沛、跨界。

​至於另一條路，郝明義只用一句話，就是「他是畫出靈魂與世界形貌的人」。郝明義指出，馬托蒂以30多年時間，3度詮釋皮諾丘的世界，用色彩與圖像補充文字未能說盡的奇異與溫暖，為這部經典帶來新的圖像語言。

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