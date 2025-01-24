北美館館長王俊傑卸任 劉得堅兼任代理館長

台北市政府文化局副局長劉得堅，兼任代理北美館館長。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館今（24）日發布新聞稿表示，2021年2月接任北美館館長的王俊傑，即將於1月31日卸任，歸建國立台北藝術大學回任教職；2月起館長一職，將由台北市政府文化局副局長劉得堅兼任代理。

北美館表示，王館長於甫上任後，即著手迎接北美館40週年，回溯1983年以來，為台灣首座現當代美術館，見證了台灣藝術進程的發展，也正邁向重要的演化進程。懷抱前瞻未來與研究自身定位的軌跡，於2023年底正式開放「1983-1994展覽資料庫」，藉此回溯第一個十年的豐碩積累，以展覽出發，將研究網絡延展至曾經參與的藝術家、展出作品、出版品與文宣等數位檔案，期能補充臺灣現當代藝術有關機構史的研究基礎，亦可見活化館史與展望未來的企圖與視野。

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北美館說明，王俊傑卸任後，歸建國立台北藝術大學回任教職。北美館館長一職將由台北市政府文化局副局長劉得堅兼任代理，其長期深耕於台北市文化局，歷任科長、專門委員與主任秘書，亦為國立台灣大學建築與城鄉研究所碩士。經驗跨足文化規劃、建築工程、音樂、美學等面向，累積豐富館所營運之歷練，深知藝術文化之跨域結合，與兼容並蓄之重要性，也將持續推廣美學教育，積極搭建與多元群體對話和互動之橋樑。

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