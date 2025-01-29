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藝文 > 藝起享享 > 看表演

唱、演、說、繪 漫博園區行春活動邀民眾共享另類台漫樂趣

2025/01/29 19:30

歌手邵大倫（左）、張雅淳（右）將結合季雅《異人茶跡》現場演出《來相褒》等動人好歌。（耐家賀事業提、文化部提供）歌手邵大倫（左）、張雅淳（右）將結合季雅《異人茶跡》現場演出《來相褒》等動人好歌。（耐家賀事業提、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於台中的國家漫畫博物館辦理「2025漫畫行春系列活動」，自大年初三至初五（1月31日至2月2日），先後邀請DSPS樂團、歌手邵大倫、國光劇團劉珈后、九天民俗技藝團等，進行與漫畫結合的藝術表演，搭配漫畫簽繪、共創工作坊、金漫特展、創新漫畫市集等活動，陪民眾慶新春。

「叮咚，您有一封來自台灣漫畫的訊息－第15屆金漫獎入圍作品展」在台中國家漫畫博物館東側園區展出中。（文化部提供）「叮咚，您有一封來自台灣漫畫的訊息－第15屆金漫獎入圍作品展」在台中國家漫畫博物館東側園區展出中。（文化部提供）

首先登場的是獨立樂團DSPS，將於大年初三（1月31日）呈獻漫畫創意企劃《芭樂歌 BLA BLA SONG》，將漫畫的情感意境轉化為現場的音樂共鳴；漫畫家廢廢子與編劇簡莉穎同台分享獲得第15屆金漫獎年度漫畫獎的《直到夜色溫柔》創作故事；漫畫家安妮羊的共創工作坊，則由漫畫家依新春主題與民眾現場即席創作，讓民眾見證漫畫家創作過程，並把成品帶回家。

初四（2月1日）將由國光劇團旦行演員劉珈后詮釋常勝《閻鐵花》的經典橋段；歌手邵大倫及張雅淳則會以歌聲詮釋季雅《異人茶跡》，在音樂與茶香之中，帶領觀眾感受節慶的溫馨氛圍；以《粉紅緞帶》獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎的漫畫家星期一回收日，也將現場簽繪。

九天民俗技藝團將結合阮光民《九天少年》帶來精彩民俗技藝表演。（九天民俗技藝團、文化部提供）九天民俗技藝團將結合阮光民《九天少年》帶來精彩民俗技藝表演。（九天民俗技藝團、文化部提供）

最後壓軸是由九天民俗技藝團於初五（2月2日）登場，結合阮光民《九天少年》，以民俗技藝展現熱血與澎湃的情感，讓觀眾親身體驗漫畫的力量與激情。活動期間，還有持續展出中的第15屆金漫特展、創新漫畫市集。詳情可詢金漫獎FB粉絲團及官方網站。

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