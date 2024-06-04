【藝術文化】「兩廳院夏日爵士」有請奧法里爾、布藍查 2大國際爵士巨星8月登台

高手雲集的兩廳院夏日爵士節慶樂團將向「親愛的艾靈頓」致敬。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「兩廳院夏日爵士」跨入第22年，今年將於8月10至31日登場。同樣是集結國內外爵士音樂家的節慶規模，此次要讓爵士樂迷大飽耳福的是，將有2位葛萊美獎常勝軍登台演出，分別是擁有8座葛萊美獎的鋼琴家阿圖羅．奧法里爾（Arturo O’Farrill），以及與溫頓．馬沙利斯齊名的美國小號演奏家泰倫斯．布藍查（Terence Blanchard）。

美國小號演奏家泰倫斯．布藍查將呈獻「電氣狂想」。（兩廳院提供）

出生於墨西哥的鋼琴家奧法里爾，是已故拉丁爵士大師齊柯．奧法里爾之子，此次他將率領3重奏來台演出，以「傳承」（Legacies）為主軸，與他的兒子爵士鼓手柴克．奧法里爾和低音提琴演奏家巴姆．羅德里格斯，同台演繹其父執輩作曲家創作的經典曲目，展現最道地的拉丁節奏。

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阿圖羅．奧法里爾將率3重奏來台演出。（兩廳院提供）

至於來自美國爵士樂重鎮紐奧良的布藍查，除演奏樂器外，也曾多次與名導史派克．李合作電影配樂，並2度獲奧斯卡獎提名。布藍查經常用音樂為黑人倡議，更是首位於大都會歌劇院上演歌劇作品的非裔作曲家。此次他將與他親手創立的電氣5重奏（E-Collective），以及葛萊美最佳古典跨界專輯得主海龜島絃樂4重奏（Turtle Island Quartet），以革命性的電子融合爵士，一起演出「電氣狂想」。

此外，今年適逢搖擺時代的傳奇樂手艾靈頓公爵（Duke Ellington）逝世50週年，小號演奏家兼製作人魏廣晧將率夏日爵士節慶樂團，向「親愛的艾靈頓」致敬。由美國知名小號手麥可．摩斯曼（Michael Mossman）擔任音樂總監、編曲，特邀新生代西班牙歌手兼小號手安德莉亞．莫蒂斯（Andrea Motis），攜手薩克斯風手安東尼歐．哈特、楊曉恩、李承育、長號手尼克．哈維爾、吉他手山田豪、鋼琴家許郁瑛、低音提琴手山田洋平、鼓手克里夫．阿蒙德與擊樂手吳政君共同演出。

免費入場的戶外盛會「兩廳院夏日爵士戶外派對」，將有「Michael Wang 6重奏」的原創爵士、「Musa明馬丁 R&B All Stars」融合多元樂種，以及「壞特 ?te」重新編演如〈睡不著〉等名曲；現場搭配「永續市集」，打造有聽、有吃、有喝的爵士夜。

今年還特別於演奏廳規畫了輕鬆自在場《台味爵醒》，由薩克斯風演奏家蘇聖育擔任製作人，與5位樂手共同演出，透過拉丁、放克與歐陸爵士元素，重新詮釋〈滿面春風〉、〈燒肉粽〉、〈港都夜雨〉和〈思慕的人〉等不同年代的經典台語歌曲旋律。

「兩廳院夏日爵士」相關節目與活動日期詳詢官網（https://npac-ntch.org/programs）。

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