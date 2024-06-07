【家庭plus．生活停看聽】市場社交 很重要

市場社交 很重要

文／千歷

媽媽去菜市場愛跟攤販閒聊，從天氣聊到小孩、從菜價聊到多送一把小蔥，在一旁的我總看不慣媽媽八卦又囉嗦，後來很少陪媽媽到菜市場。

等到自己去買菜，才敬佩起媽媽菜市場的社交能力。透過聊天搏感情，媽媽得知第一手菜市場物價，知道哪攤的肉足斤兩又新鮮，哪攤的菜販打烊前會大放送，哪攤的熱食好吃便宜；甚至一通電話，攤販老闆會幫忙留下想要的商品，不怕晚去被人搶光。

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哪像我一入菜市場像無頭蒼蠅亂竄，想買什麼不好意思開口，眼巴巴等老闆招呼，買了發現比量販店還貴、還少，扼腕沒跟媽媽學習好在菜市場如魚得水的技巧。

小時候不懂媽媽為什麼不迅速買完就走，而要花時間閒扯，原來媽媽是在用社交做市場調查，能買到又好又划算的東西，不給讚不行。

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