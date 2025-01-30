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【藝術文化】2025靈蛇出洞 蛇形工藝造好運

2025/01/30 05:30

〈無極〉手環。〈無極〉手環。

文／記者董柏廷

廖光亮〈蛻變〉。廖光亮〈蛻變〉。

「蛇」在許多文化中，象徵敏銳智慧、蛻變新生、強韌不撓與好運連連。伴隨蛇年祝福，藝術版今日特別企畫「蛇形工藝品」專題，邀請大家欣賞工藝師們精心製作的各類蛇年主題工藝品，以靈活生命力迎接全新的2025年。

〈無限〉戒指。〈無限〉戒指。

[編織]牆面布置 施阿菊〈壁飾〉

施阿菊〈壁飾〉。施阿菊〈壁飾〉。

施阿菊出身原住民排灣族，以十字繡技法聞名，擅長織布創作、傳統服飾等。十字繡是排灣族重要的傳統女紅技藝，施阿菊以傳統排灣的紋樣為元素，採用鮮明的色彩和渾厚的造型、對稱的構圖以及反覆性的圖案做框飾，畫面中充滿豐年祭豐收季節的氣氛，表達歡快的慶典並獻祭太陽神和祖先，整體構圖平衡莊重，配色典雅、技法純熟。由於排灣族衣飾文化上的刺繡紋樣，與傳統階級制度及社會組織息息相關，圖案中的人頭紋象徵祖靈，百步蛇紋象徵父親。（圖／工藝中心提供）

李育昇〈鏢客〉。李育昇〈鏢客〉。

[陶壺]生活擺飾 廖光亮〈蛻變〉

「九鳥陶燒工作坊」由排灣族陶藝家廖光亮於2002年成立，位於台東初鹿新班鳩。陶藝創作一路走來超過20年，廖光亮以工作室內形形色色的燒陶工具、不同的燒窯方式表現各具特色的作品，就像是廖光亮秉持的創作信念：遊藝於不同族群與藝術文化間，激盪出精采且多元的藝術水平。柴燒製作的排灣陶壺〈蛻變〉，跳脫出傳統燻燒製法，凝聚著創新和傳統的融合，其獨特的造型和柴燒帶來的獨特質感，所賦予的彷彿是傳統的魂魄，巧妙表現出深厚的文化底蘊和藝術價值。（圖／工藝中心提供）

[金工]首飾配件 楊炘彪〈無限〉、〈無極〉

金工藝術家楊炘彪於2007年榮獲國家工藝獎一等獎，家族經營銀樓，從14歲起接觸金屬工藝，投入金工創作、著作、教學、策展與產品設計開發，至今已超過34個年頭。現任台南應用科大商品設計系副教授的楊炘彪，亦鑽研天然漆工藝，致力結合金工以及漆工藝的表現藝術。作品〈無限〉（戒指）、〈無極〉（手環），以金工技法木目金（Mokume Gane、もくめがね）為創作基底，利用金屬特有的堆疊屬性，結合蛇的意象和無限符號。手環以「銜尾蛇」概念製成，將木目金積材的花紋比擬成蛇身上的紋樣；戒指以特殊焊接工法，巧妙扭轉頭尾形成無限符號，不僅提煉出宇宙無終無始的象徵意義，也傳遞著綿延不斷的幸福之感。（圖／楊炘彪提供）

[皮雕]蝰蛇盔甲 李育昇〈鏢客〉

塑神藝師李育昇出身洋裁家族，父母親皆為高級訂製服師傅。從劇場服裝設計一路轉進台灣神明服裝藝師，2023漁光島藝術節作品〈鯤島神舟〉，獲納入台南市文化局典藏計畫殊榮。這套蝰蛇盔甲採用立體皮雕，全真皮植鞣牛頸皮製作，搭配金線雕技藝勾勒蛇紋皮麟。雖為劇服，但是真皮盔甲有真實的防護能力。蛇，雅稱小龍，皮雕蝰蛇頭昂首，張牙吐信，象徵武裝；龍與蛇呼應亦正亦邪的內涵：人要善良也要有鋒芒，方能護持福氣，永保安康。（圖／李育昇提供）

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