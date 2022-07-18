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從美國返台隔離7天 就是要學歌仔戲
就是要學歌仔戲！李謐可遠從美國回台，入境隔離7天，就是要參與今年度「戲曲人才培育推廣計畫」。（宜蘭縣文化局提供）
〔記者游明金／宜蘭報導〕蘭陽戲劇團「戲曲人才培育推廣計畫」，因疫情影響停辦2年，今年復辦，今天展開為期10天的課程；並訂7月30日（週六）於員山鄉結頭份文化廣場舉行成果發展會。其中一名學員從美國回來，入境隔離7天，就是要學歌仔戲，希望能在海外推廣台灣特有的戲曲文化。
蘭陽戲劇團「戲曲人才培育推廣計畫」，因疫情影響停辦2年，今年復辦有29人參加，今天展開為期10天的課程。 （宜蘭縣文化局提供）
蘭陽戲劇團培育戲曲新秀邁入第7個年頭，結業學員累積184人，至今共演出25齣經典折子戲成果，今年參與學員29人，橫跨不同年齡、地區及職業，最小學員6歲最大至32歲。
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其中令人感動的是，15歲遠在美國的學員李謐可，就讀美國德州科佩爾高中將升10年級，特別回台入境隔離7天，就是為了要參與今年度「戲曲人才培育推廣計畫」。李媽媽說，謐可從小就非常喜愛歌仔戲，在海外有時間就上網學習台語及線上觀看歌仔戲，希望經此學習計畫，能在海外推廣台灣特有的歌仔戲文化。
李謐可說，在美國遇到同年齡喜愛傳統戲曲的人很少，所以每年都很期待能回台，參與新秀培育計畫能跟同年齡的朋友一起學戲曲，真的很開心。
蘭陽戲劇團表示，為期10天的課程，將以戲帶功，學員除了可以習得專業歌仔戲技藝，也能體驗戲曲定妝及拍攝劇照，並結合歌仔戲原鄉「結頭份歌仔戲文化節」發表學習成果，體驗真實舞台演出。
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