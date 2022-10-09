賴子昕油畫創作展 即起至11/6台中屯藝展出

「賴子昕油畫創作展」，展出一系列筆觸粗獷中卻帶有細緻情感的油畫作品，即日起至11月6日在台中市屯區藝文中心展出。 （記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕出生在台中東勢區的藝術家賴子昕，創作的作品以「生活」出發，認為美源自對生活的體悟，作品是畫者對生活想法的呈現，即日起至11月6日在台中市屯區藝文中心舉辦「賴子昕油畫創作展」，展出一系列筆觸粗獷中卻帶有細緻情感的油畫作品，歡迎前來欣賞賴子昕畫筆下以生活為題，多變自由的藝術風格。

「賴子昕油畫創作展」，展出一系列筆觸粗獷中卻帶有細緻情感的油畫作品，即日起至11月6日在台中市屯區藝文中心展出。 （記者陳建志翻攝）

屯區藝文中心表示，賴子昕自小生長在台中市東勢區，祖父母豆漿攤車旁的砂石廣場就是他繪畫的起點，因對日本動畫的憧憬讓他13歲開始認真習畫，從基礎素描開始，逐步走向追求「自由」的表現形式，讓美的生活態度躍然紙上。這次展覽作品並沒有設置作品說明卡，賴子昕表示，因為刻意介紹名稱反而設下美的框架，不讓密密麻麻的文字解說綁架觀賞者思想的自由，讓畫展回歸參觀者與畫之間的對話和共鳴，進而達到畫者所追求「自由之美的純粹」。

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談到自身創作，賴子昕說「美源自對生活的體悟，作品是畫者對生活想法的呈現，而這份思想卻只在鑑賞者與畫者思想無限接近的時刻，鑑賞者才能明白畫者心中的那份真實」。從他「心隨筆走，意在筆先」的作品風格中，傳達出藝術家對於身邊環境的觀察及感悟，不拘泥於物體外在形象，反而透過濃烈的筆觸、光線及色彩的堆疊，將情感融入畫作，更顯細膩。

即日起至11月6日在台中市屯區藝文中心舉辦「賴子昕油畫創作展」，賴子昕笑說這次作品名稱都留白，強調自己透過作品傳達意識、體悟，但更希望觀賞者在作品之前感受自己的生命、找到內心對作品的共鳴。他分享，本次展出的一幅婦人人像作品，描繪伊朗戰爭裡的婦人無助中卻隱隱露出的堅忍及保護家庭的情緒，但有位觀賞者卻告訴他，認為這幅畫像是在描繪一頭鹿，而這就是作品與他的生命共鳴，是專屬於觀賞者的「真實」。

賴子昕說，本次展出的另一件人像作品，如同電影海報般的臉部特寫，畫中人目光直視觀賞者，想傳達在人群中扮演著某種形象的自我，邀請大家來欣賞，希望從其中挖掘出屬於自己的畫作意義。

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