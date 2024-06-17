明華園總團受邀羅馬尼亞演出 當地市長喊：把你們的國旗拿出來！

雷希察市市長主動說「把你們的國旗拿出來」與當地觀眾合影。（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團受邀參加羅馬尼亞新浪潮國際戲劇藝術節（New Wave International Theatre Festival），由總團執行長陳昭賢率青年軍出國演出，7天4夜3場不同表演內容的旋風行程，將於當地時間今天下午最終場演出。陳昭賢接受本報線上專訪時表示，首演當天現場聽到當地市長請我們秀出國旗，超級感動！

明華園總團青年軍精彩演出，展現台灣傳統歌仔戲生猛的活力。（明華園總團提供）



新浪潮國際戲劇藝術節於6月15日至23日舉行，明華園總團是唯一亞洲表演團隊，受邀於開幕日進行特別演出，主辦單位特別為此搭建了戶外舞台。雷希察市市長Ioan Popa、西部劇院經理Florin Gabriel Ionescu、藝術節總監Denisse Moise 以及社區之聲Laura Sgaverdea和Radio Reşita電台經理也都出席觀賞明華園演出。

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羅馬尼亞「新浪潮國際戲劇藝術節」明華園彩排記者會。（明華園總團提供）

有趣的是，羅馬尼亞夏天天黑得晚，為了有效顯示字幕，正式演出是晚上9點才開始，傍晚開始，雷希察市政廳廣場就聚集了數千名觀眾，本身也是專業演員的藝術節執行總監Denisse Moise說，這是她第一次看明華園就愛上了，雖然晚間天氣很涼，她在台下冷到發抖，但絕無冷場的演出仍讓她目不轉睛，完全不同於西方藝術的表演形式，更讓她驚艷。

當地劇評認為，台灣的演出不僅聲光色彩贏得了所有人的青睞，而且成功跨越語言與異國文化差異，「因為他們為演出做了如此詳細的準備，甚至將劇本的翻譯也融入了演出中，使觀眾更容易理解。」

除正式演出之外，陳昭賢也親自示範台灣歌仔戲的身段特色，吸引當地年輕人好奇學習。（明華園總團提供）

陳昭賢說，跟羅馬尼亞結緣在2016年，她率歌仔戲、客家戲、民俗陣頭等台灣廟會文化團隊參加羅馬尼亞國際民俗藝術節，那次當地的樂團特地為台灣演奏國歌，沒想到這次參加雷希察市主辦的「新浪潮」，市長與當地的代表竟直接主動說「把你們的國旗拿出來」，當下真的超級感動。

雷希察市市長也說，很榮幸邀請到知名的明華園戲劇總團，透過藝術聯結台灣與羅馬尼亞的友誼，加強兩國的文化聯繫，促進相互理解和欣賞。他希望明年來台灣參加智慧城市展並推動觀光。

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