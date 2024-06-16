夜宿故宮又來了！ 2大特別體驗與這組神秘主人相遇最驚喜

親子夜宿活動提供特別的博物館體驗，相當受歡迎。（故宮提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院北部院區暑假旗艦活動「故宮童樂節」，將自7月6日進行至8月29日，今年以「夏日花園」為主題，規劃了展廳探索、主題套裝行程、夏令營及親子之夜。首波報名將於明（17）日線上開放。

透過專人導覽賞析認識故宮文物。（故宮提供）

今年唯2場大型親子之夜「花夜奇遇記」，搭配當期特展「皇帝的移動花園——清代宮廷花卉畫」、「看得見的紅樓夢」、「院藏清代歷史文書珍品——端陽時節」等展廳探索，結合親子探索包、萬花筒劇團戲劇導覽、古扇詩畫蓋印等藝術手作，打造只在故宮獨享的美感體驗。

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「故宮童樂節」搭配兒藝中心探索故宮這座奇藝花園。（故宮提供）

「花夜奇遇記」分別於2個週六夜晚進行，7月13日場於6月17日中午12點開放線上報名，7月27日場則於7月9日中午12點開放線上報名，成人票（18歲以上）新台幣150元，兒童票（5歲以上，含1份親子探索包）新台幣150元。最特別的是，今年再度推出難得的夜宿活動，8歲以上親子家庭，即可加購「我行我宿遊故宮」親子夜宿，每場限量30名。

夜宿故宮有機會在隔日清晨與故宮巡邏犬驚喜相遇。（故宮提供）

故宮說明，此次「我行我宿遊故宮」有2大特別體驗，其一是將由策展人帶領夜遊觀賞故宮名畫，每位小朋友都將提燈體驗〈宋 馬麟 秉燭夜遊〉，欣賞〈清 十二月令圖〉、〈清院本 漢宮春曉圖〉，深度賞析古人的理想花園；然後聆聽故宮獨有的睡前故事；隔天早上進行「國寶動動操」後，進行「掌中花園」捏塑活動，創造屬於自己的〈春祺集錦〉花插。最後一個特別驚喜是，將與故宮巡邏犬互動，在故宮廣場的晨光中結束美好的夜宿旅程。

「故宮童樂節」詳情可詢活動網頁（https://reurl.cc/VzlXxZ）。

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