「國寶瓦作匠師」傅明光傳習結業 竹北新瓦屋客家文化保存區10號建築從此「會呼吸」

被譽為「國寶級瓦作匠師」的傅明光司阜（中）在新瓦屋客家文化保存10號建築的屋頂，實戰展現修復技藝進行傳承研習。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局與文化部文化資產局合作於去年12月辦理「國寶級瓦作匠師」傅明光傳習計畫，透過實戰修復新瓦屋客家文化保存10號建築的屋頂，傳承典型的傳統瓦作匠藝。這個歷時約半年的師徒教學和修復活動最近終於完工且結業，結業式上，主辦單位特別訂作跟傅明光司阜一樣的菱形灰匙，由傅司阜親自交給11名學員，象徵課程雖已結束，但匠藝精神經過學徒傳承將永遠流傳。

「國寶級瓦作匠師」傅明光司阜（前左5）修復新瓦屋客家文化保存10號建築的屋頂後，跟學員等一起合影留念。（取自竹縣府官網）

縣長楊文科說，司阜，是對具有特殊工藝匠師的尊稱。傅司阜是竹東人，他用不鋪防水層的傳統鋪瓦工法見長，從做磚、基礎、牆體、棟桁、彩繪到黏瓦，可以不假他人而獨力完成，被譽為客家傳統建築的真人教科書，2016年因此被文化部認定是重要土水修造技術（瓦作）保存者，可謂是傳統建築技術的人間國寶。

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這個傳習計畫結合中央、地方、傳統匠師3方的資源與知識經驗，把傳統技藝傳習結合實體修復，也讓文資保存技術落實到民眾可近距離了解的生活場域中。

傅司阜說，很高興有機會受邀指導學員，他年紀大了，還真希望有機會把技藝傳承下去，所以毫無保留地傾囊相授，很開心每個學員也都非常用心、專心地學習，希望未來能再有機會跟大家分享更多的傳統技術。

縣府文化局長李安妤說，傅司阜以不鋪設防水毯的傳統屋瓦工法，蓋出「不漏水卻會呼吸的房子」聞名，傳習課程由他從指導學員拆瓦的過程中，讓學員們觀察和理解屋頂瓦作漏水原因，進一步思考解決方式且避免產生同樣錯誤。接著他再由教導學員傳統瓦作的規劃設計、營建禁忌以及舖瓦的完整技藝，透過深化傳統建築屋頂瓦作學習的內容，為未來古蹟修復培育更多的傳統瓦作人才，期待因此在未來可以蓋出更多「會呼吸的房子」。

文化局除提供「新瓦屋10號」建築為傳習場域與修復物料之外，這次也用趁機推廣文資教育，修復期間在圍籬展示整個修復流程，並安排教育導覽解說活動等，讓民眾親眼觀察傳統建築屋頂修復工法和歷程，期待因此開創出更多文化資產或傳統建物修復的可能性，拓展客家傳統建築的知識與技藝。

未來「新瓦屋10號」建築將回歸於原先進駐商家使用，讓來客走進這棟建築，實際體驗傅司阜跟其傳習學員們運用傳統工法打造出的「會呼吸的房子」如何冬暖夏涼而舒適宜居。＃

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