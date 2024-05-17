518博物館日將至 國家廣播文物館推5G數位導覽APP

鴻圖公司董事長孫樹國說明APP功能。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局獲得數位部數位產業署計畫支持，與鴻圖科技公司合作導入5G AR數位導覽科技，推出「嘉義廣播文物館5G數位導覽APP」，明天為518國際博物館日，APP今天於國家廣播文物館發表，民眾可用手機下載，透過AR導覽員、AR虛擬看板及各項闖關體驗，瞭解國家廣播文物館的歷史。

嘉義縣文化觀光局今天發表「嘉義廣播文物館5G數位導覽APP」。（記者林宜樟攝）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、數發部數產署副署長胡貝蒂、中央廣播電台董事長賴秀如、鴻圖公司董事長孫樹國及縣議員林淑完、劉雅文等今天參與數位導覽APP發表，現場集結縣內13座文化館人員歡慶明天即將到來的518國際博物館日，眾人透過手機APP在國家廣播文物館參觀，體驗數位導覽。

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透過APP的AR功能，來賓在裝置藝術前合照，上方會顯示創意圖案。（記者林宜樟翻攝）

孫樹國說，數位導覽APP有知識串聯、場景活化及育樂加值功能，融合數位導覽及虛實整合技術，有虛擬看板及AR導覽員、3D數位科技打造的虛擬小型發射機及水冷卻循環設備，還有「闖關遊歷」體驗，引導民眾參與尋寶闖關遊戲，以多元的方式讓民眾瞭解國家廣播文物館的歷史。

來賓使用手機APP參觀國家廣播文物館。（記者林宜樟攝）

徐佩鈴說，感謝數產署去年8000萬元經費支持，推動5G數位科技，其中300萬元請鴻圖科技公司投入開發「嘉義廣播文物館5G數位導覽APP」，嘉義文化底蘊深厚，透過科技讓民眾在手機瞭解國家廣播文物館的文化歷史等知識，以網路零時差，零距離的優點，吸引更多民眾來此參觀。

APP內的AR虛擬導覽員。（記者林宜樟攝）

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