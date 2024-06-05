屏縣文化幣領取率近6成 議員籲多推廣為縣內藝文創商機

屏東縣政府文化處表示，將加強宣傳並推廣，刺激文化幣在屏東的消費。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕文化部去年起發放青年族群文化幣，可以用在藝文活動、買書、聽音樂會、看藝文表演，屏東縣今年至今領取率約6成，議員今天（5日）質詢時盼能加強推廣，讓屏東青年文化幣能留在縣內消費；文化處表示，將加強宣傳。

屏東縣議員梁育慈今天（5日）在議會質詢時表示，根據文化部公布可使用的屏東店家，包括職人町、勝利星村、屏菸、演藝廳的表演等，屏縣16歲到22歲約5萬2220人，至目前3萬2, 342人領取，佔比約62％，但還是很多人沒有領取，文化部已經表示未來將會加碼擴及國中生，屏縣若把國中生納入，達到6萬9千餘人，一旦大家都領取，可創造高達8千多萬元產值，希望文化處盡快積極布局，將其留在縣內消費、使用。

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梁育慈也說，屏縣可用文化幣消費的店家有89家、市集57家、勝利星村18間，文化處所轄場域4處店家也配合，但根據她訪查了解，大學生們反映文化幣在屏東沒有什麼地方可以用，針對店家的尋覓跟推廣，盼文化處多努力。

屏縣府文化處長吳明榮表示，去年台灣的文化幣使用統計，大約有7億元，其中約49％用在書店跟出版業，9％用在獨立書店，仍以買書為大宗，看表演藝術比率不到5％，因不是所有表演藝術團隊都可使用，因此已跟文化部反映在使用上能否更普及。

吳明榮也說，在整個推廣部分，例如有跟屏東大學大武山學院合作，屏東學學分規定這學期至少要用文化幣看屏東3場演藝廳或藝術館的演出 除了欣賞還要寫心得、留票根，未來也會推類似合作、讓獨立書店更蓬勃發展等做法，刺激文化幣的消費。

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