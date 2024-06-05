苗栗西湖逾200年歷史劉恩寬大伙房損壞 獲文化部補助將進行修繕

逾200年歷史劉恩寬大伙房損壞，將進行修繕。（苗縣府提供）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕被列為苗栗縣歷史建築的苗栗縣西湖鄉四湖劉恩寬大伙房，為代表西湖鄉過往歷史的人文史蹟，劉恩寬家族屬於開墾四湖地區先驅。不過，由於劉恩寬大伙房已60年未修繕，歷經歲月與風吹雨淋，建築物出現局部損壞，苗栗縣政府獲文化部補助，總經費2000萬元將於近日開工修繕，估計工期需1年。

苗栗縣政府文化觀光局表示，劉恩寬大伙房占地廣袤、氣勢弘博，地理形勢完整，雖經歷次增修建，建築格局、配置仍維持典型苗栗客家特色，如曲手型院牆、轉溝、天神爐、公堂（公廳）、化胎、水井、風水池、旗杆座石台四座、伯公等，極具地方人文價值。

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不過，因長期歷經地震、大雨等，苗栗縣政府文觀局發現，劉恩寬大伙房外觀樣貌雖仍保持完整，但左落鵝及左橫屋外間已嚴重毀損，左右橫屋屋頂也以鐵皮加蓋，需透過修復以便恢復毀損空間及恢復左右橫屋屋頂原本樣貌，以免損壞擴大。

苗栗縣政府文化觀光局指出，工程項目除修復左、右落鵝及內橫屋，也將一併進行排水疏通、地坪修復、牆面修復、木構造、門窗修復、屋面、機電弱電及消防設備工程等。

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