還不知道MBTI就落伍囉！誠品推文化幣折扣 年輕Z世代最愛3類書

〔記者董柏廷／台北報導〕6月畢業潮將至，學子紛紛踏出校園，開始面臨人生的就業選擇十字路口，首批數位原生族群Z世代，更面臨選校、選系及就業等人生大哉問。誠品書店首度推出以文化部發起的文化幣政策為企畫，鎖定16-22歲年輕推出「文化幣推薦書單」，邀請初次面臨人生重大抉擇的青年們，從書海中找解答。

誠品書店鎖定16-22歲年輕推出「文化幣推薦書單」。（誠品提供）

「文化幣推薦書單」以「年輕世代最喜愛的3大類」為子題，分出「文學」、「心理勵志」、「生涯規劃與投資理財」。誠品書店表示，在這波文化幣閱讀浪潮中，年輕世代透露出探索自己與世界的渴望，像是時下最夯話題MBTI人格原著經典《MBTI人格分類》幫助年輕讀者透過具體測驗，更加了解自己與他人；《人類圖職場指南》探索自己的性格，輕鬆找到命定工作。

請繼續往下閱讀...

伊莎貝爾．布里格斯．邁爾斯、彼得．邁爾斯，《MBTI人格分類》。（誠品提供）林福益，《人類圖職場指南 從你的類型出發，找到適合自己的工作》。（誠品提供）

「文學」，年輕世代最愛的日韓文學小說還包括曾獲韓國年度最受歡迎小說《不便利的便利店》系列雙作中的「便利店」猶如心靈驛站般的存在，溫柔接住每個充滿焦慮的年輕心靈；獲全日本書店職人最想賣大獎「本屋大賞」第2名小川系《獅子的點心》，則以溫柔的筆觸敘述癌末主角的心路歷程，帶出生命盡頭的重大人生省思，得到廣大共鳴。

金浩然，《不便利的便利店2》。（誠品提供）金浩然，《不便利的便利店》。（誠品提供）

「心理勵志」，《你想活出怎樣的人生？》引導年輕讀者重新思考友情、貧富、人與社會等課題，無論在何時閱讀都能重新獲得啟發；《馬斯克傳》從中理解特斯拉TESLA創辦人馬斯克大膽創新的商業冒險精神如何帶動世界重大變革。

華特．艾薩克森，《馬斯克傳》。（誠品提供）吉野源三郎，《你想活出怎樣的人生？》。（誠品提供）

「生涯規劃與投資理財」，因應畢業季，還有面試寶典《掌握主動權的Highlight面試法》與《練出不怕AI取代的說話本事》等多本實用著作替職場新鮮人打造完美的求職心法。

即日起於全台誠品書店使用文化幣單筆扣點滿700點即可現折70元（滿770元可用，不累贈）；於誠品電影院以文化幣觀賞限定電影即可以50元優惠價加購蛋塔套餐；誠品表演廳也為喜愛古典樂的年輕學子獻上多檔大師級精彩表演，邀您一同領略名家的絕世風華。誠品書店「青春閱起來」文化幣推薦書單與活動詳詢迷誠品網站（https://eslite.me/5zckq3）。

丁晨琦，《掌握主動權的Highlight面試法 沒有矚目的背景，也能脫穎而出》。（誠品提供）林慧，《練出不怕AI取代的說話本事》（誠品提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法