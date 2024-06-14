王力宏辭演金曲獎 文化部致歉並取消向李玟致敬的表演

王力宏是否適合擔任金曲獎表演嘉賓向李玟，引發重大爭議。（資料照，台視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第35屆金曲獎將於29日在台北小巨蛋頒獎，主辦單位昨天公布王力宏擔任表演嘉賓，引起網友論戰，質疑王力宏是否有資格表演致敬李玟，稍早王力宏透過經紀公司宣布要取消演出。對此，文化部表示，考量整體節目安排情況，將取消向李玟致敬的表演橋段，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉

文化部指出，為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段。對於昨（13）日表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。表演橋段雖取消，但是仍然保留對已逝藝人的致敬。

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文化部表示：「謝謝家人一直尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉，文化部會將此次案例列為後續典禮節目規劃等相關事務的重要參考。文化部深切期盼大家繼續熱情支持已經走了35年的金曲獎，向台灣所有努力不懈的傑出音樂人致敬。」

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