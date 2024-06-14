限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
王力宏辭演金曲獎 文化部致歉並取消向李玟致敬的表演
王力宏是否適合擔任金曲獎表演嘉賓向李玟，引發重大爭議。（資料照，台視提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕第35屆金曲獎將於29日在台北小巨蛋頒獎，主辦單位昨天公布王力宏擔任表演嘉賓，引起網友論戰，質疑王力宏是否有資格表演致敬李玟，稍早王力宏透過經紀公司宣布要取消演出。對此，文化部表示，考量整體節目安排情況，將取消向李玟致敬的表演橋段，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉
文化部指出，為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段。對於昨（13）日表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。表演橋段雖取消，但是仍然保留對已逝藝人的致敬。
請繼續往下閱讀...
文化部表示：「謝謝家人一直尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉，文化部會將此次案例列為後續典禮節目規劃等相關事務的重要參考。文化部深切期盼大家繼續熱情支持已經走了35年的金曲獎，向台灣所有努力不懈的傑出音樂人致敬。」
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應