餐飲業者支持街頭創作 崑科大塗鴉《台南府城．騷》亮相

餐飲業者府城騷烤家首度與崑山科大合作，將門市鐵捲門釋出讓學生揮灑創作，新作《台南府城．騷》今天亮相。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南著名合法塗鴉牆「四維地下道」時常可見新作品出現，而附近商家鐵捲門也成為塗鴉牆創作的延伸。緊鄰塗鴉牆、位處三角窗的餐飲業者首度與崑山科大合作，將門市鐵捲門釋出讓學生揮灑創作，新作《台南府城．騷》今天亮相，適逢台南400別具意義。

崑山科大視覺設計系學生近日由知名藝術家潘奕丞帶領，在四維地下道旁「騷烤家」鐵捲門塗鴉創作。作品以「府城騷烤家」中、英文為主體，代表字「Fucheng（府城）」加上中文「騷」字創作，搭配藍底色象徵世界和平，同時融合紅、青、橘、黃等主色系，傳達台南小吃文化意象。

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台南著名合法塗鴉牆「四維地下道」時常可見新作品出現。（記者王姝琇攝）

潘奕丞表示，塗鴉創作從原屬破壞性的次文化演變至今，民眾接受度越來越高，塗鴉不再局限於街頭，無論是畫在畫布或公仔上都時常可見，商業空間的創作也是其一；這次學生有機會走出校園和店家結合，一方面讓學生有對外互動的實際經驗累積，二來經過時看見自己的作品也能提升自信心；整體而言，台南店家還算滿友善的，創作過程中還有不少民眾會來詢問，或給予鼓勵。

餐飲業者首度與崑山科大合作，將門市鐵捲門釋出讓學生揮灑創作。（記者王姝琇攝）

學生林威成提及，目前台南合法塗鴉牆不算多，包括東區四維地下道、北區中華北路河堤牆面、南區體育公園內極限運動場等3處，「騷烤家」緊鄰四維地下道是很好的創作延伸空間，這次特別將代表字「Fucheng（府城）」以立體方式呈現，適逢台南400將在地小吃文化結合展現府城味。

業者蔡育霖說，開業17年首次與學校合作，因為緊鄰「四維地下道」時常都能看見有人作畫，也很感佩這些創作者，此次藉由釋出空間讓學生們自由揮灑，也期盼他們從中有不同的創作體驗。

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