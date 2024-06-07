文化部「藝術銀行」到屏東 「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」屏美館開展

「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」今天（7）日開幕。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年首度與財團法人台灣美術基金會合作，6月起於屏東美術館舉辦「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」，復刻古典「沙龍展」展示形式，對照當代議題，共有5大主題、60位藝術家共67件藝術銀行購藏作品呈現，今（7）日開幕。

「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」於屏東美術館登場，內容相當豐富。（記者羅欣貞攝）

屏縣府文化處表示，這次展覽主題包括以輕鬆詼諧手法反思宗教信仰、領袖權威的典範轉移，以及人事物樣貌、日常印象、人為風景、當代靜物等的描繪。來自60位藝術家的作品，其中包括屏東在地藝術家黃彥穎、張新丕、瀰力村男、吳政璋，也不乏與屏東有深厚淵源的藝術家黃至正、蔡孟閶等，以及有3位曾獲得屏東獎。

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文化部「藝術銀行」計畫，啟動10年間已扶植超過1000位台灣潛力藝術家、購藏逾3000件藝術作品。在財團法人台灣美術基金會接手執行後，更致力與藝文產業合作開創對話契機，讓藝術作品以更自由多變的型態進入到各式空間，為大眾創造出在日常生活就能欣賞、接觸藝術的觀展環境，促進購藏藝術作品的流通，演繹出更多元有趣的可能性。

「老派／新藝：藝術銀行沙龍展」在屏美館展出至11月17日。（記者羅欣貞攝）

策展單位指出，此展以當代藝術表現手法，呈現老派展呈形式的想像與重新詮釋題材內容的可能性。過去在沙龍展時代，展示依照作品題材的階級進行高低排序，當時以宗教故事、君王事蹟與史詩文學等內容被視為最高等，其餘類別包含人物肖像、日常風俗、風景及靜物等。對照現今藝術家的創作，內涵和形式與過去不同，期透過藝術家的創作語彙，帶領觀者一探5大題材在當代可能具有的樣貌。

文化處表示，展覽設置教育互動區，以縮小比例的展場空間圖，搭配作品圖卡，讓觀眾可以手動操作體驗，自行策畫獨一無二的沙龍展，展期至11月17日止，歡迎民眾踴躍參觀。

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