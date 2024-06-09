竹市玻璃工藝展 展現玻璃藝術的文化傳承

新竹市玻璃工藝博物館「時光璃影」聯展。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市玻璃工藝發展歷史悠久，堪稱玻璃的故鄉，春室玻璃工坊特展「無印良品X春池玻璃永續供應鏈計畫」，傳達零廢棄的循環價值，帶領消費者重新認識產品背後的故事，展期至10日止；新竹市玻璃工藝博物館有「時光璃影」聯展，展現玻璃藝術的時代演變和文化傳承，展期至7月7日止。歡迎各界來竹市欣賞藝術家們精湛的玻璃工藝，還能順遊新竹公園、市立動物園等知名景點，來趟竹市藝文休閒小旅行。

竹市玻璃工藝博物館的「時光璃影」聯展，第一特展室為「李國陽五十年玻璃藝術巡禮」，呈現藝術家李國陽投入玻璃工藝半世紀經驗的33組全新作品。作品樣式涵蓋了人體、動植物、昆蟲等，除了反映過去的生命經驗，其玻璃線條粗細的展現與剔透質地，也反映了李國陽至今所累積的高深技法，富有特色。

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第二特展室「璃嚮家玻璃工藝薪傳展」，展出林瑤農藝術家及兒子林佑駿、林邑龍與學生陳建志的玻璃藝術作品。璃嚮家玻璃作品多元，共30件作品以徒手吹製、徒手熱塑技法進行創作，在不同世代的思考下，從對社會議題的關心、常民生活的視角到對信仰託付的呈現，伴隨不同色彩，如同被賦予不同意義而存在。

新竹公園內的春室玻璃工坊當期特展「無印良品X春池玻璃永續供應鏈計畫」，以「良品市場零廢棄供應鏈」為題，利用堆疊、流動、解構排列的空間模塊延伸組成4座展示區域，將循環容器與再生紙箱作為載體，強調「農糧原料即生產材料」，帶領消費者重新認識產品背後的故事；並在展覽結束後，讓95%以上的展示資源皆可再次融入市場使用，達成零廢棄的循環價值。

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