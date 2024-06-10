生日變忌日？ 澎湖藝文界之星郭安可殞落

郭安可（後格子裝）多才多藝，也廣結好友。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫於6月6日生日的澎湖藝文界名人郭安可，生日當天傳出失聯，不少友人以為是刻意「避壽」，但多日之後，昨（9）日晚間卻傳出已猝死家中，消息傳出，澎湖各界驚愕不已！今日家屬已由台灣趕回協助處理後事，詳細死亡原因，刻由檢察官相驗釐清。

郭安可為白沙鄉岐頭人，為漢學大師方思溫的閉門弟子，並師承書法大師張兆麒、資深廣播前輩林文山、雕刻大師歐鴻鐘，多才多藝，18歲就創作膾炙人口的歌曲〈酒醉的探戈〉，由資深歌星楊小萍唱紅大街小巷，但早期無著作財產權，寫詞的郭安可並未因而受益，後轉戰航空業。

事母至孝的郭安可，因母親年事已高，毅然決然放棄航空業高薪，返鄉侍奉母親終老，曾任電台台長、澎湖縣新聞記者公會、澎湖縣外勤記者協會總幹事等職務，並在馬公高中帶領傳播社團作育英才無數，外界印象安可擅長現場主持，帶動氣氛，成為各宴會場合廣受歡迎貴客，應酬不斷，迅速累積廣大人脈。

母親過世之後，郭安可放棄一切雜務反璞歸真，專心致力於文創事業，此次因多日失聯，引發台灣親友擔心，才請澎湖友人前往家中探視，不料傳出噩耗，消息傳出引發澎湖各界驚愕，友人對於生日變忌日、難過節日、9字關都唏噓不已，但哲人已逝，典範卻長留大家心中。

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