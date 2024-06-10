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芭樂去籽 這個方法一定要學起來
1.用刀子縱切一刀至實心。（郎英攝）
2.接著順時針方向上下斜切。（郎英攝）（
3.可隨時依照個人需求順手切厚片、切薄片。（郎英攝）
〔記者魏伶如／台北報導〕現在是芭樂的盛產季節，又甜又脆很多人很愛，而且芭樂富含維他命C，營養師建議吃烤肉、炸物之類的食物，芭樂是最好的搭配水果，可以幫助去除自由基。
芭樂帶籽一起吃，有全食物的概念很好，但咬到堅硬的芭樂籽可就有損牙齒了。所以很多人習慣將芭樂籽去掉再吃，只是去除芭樂籽有點麻煩，又切又挖，把湯匙弄彎也是常有的事。主婦郎英在家庭Plus版分享一招去芭樂籽的妙招，無需砧板也無需湯匙，只需一把小刀，就能果肉分離。
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首先，用刀子縱切一刀至實心，接著順時針方向上下斜切，芭樂果肉就能輕鬆切下，還能隨時依照個人需求順手切厚片切薄片，真是太方便了。
同樣方式切蘋果、梨子和紅肉李，也很適用喔！
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