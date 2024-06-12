史詩級體驗免出國！巡禮歐洲中世紀城堡96件藏品 揪友打卡美一波

國立台灣博物館與捷克國家博物館合作推出「捷克城堡與堡邸」特展，6月13日至11月30日於台博館本館1樓東展間展出。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館攜手捷克國家博物館與捷克國家文化資產局舉辦的「捷克城堡與堡邸特展」（Czech Castles & Chateaux），即日起至11月30日在台博館登場。展出捷克希米亞和摩拉維亞地區，引人入勝的城堡和堡邸案例，以及來自捷克國家博物館和捷克國家文化資產局提供的96件精選藏品，包括武器、畫作、珠寶、冠冕、服飾、貴族餐具、彩繪瓷器、樂器等，邀請觀眾探索歐洲中古世紀的城堡藝術及文化。展期即日起至11月30日止。

開展儀式，文化部長李遠、捷克參議院副參議長Jiři Drahoš、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、捷克國家博物館總館長Michal Lukeš、捷克國家文化資產局總局長Naděžda Goryczková、外交部歐洲司長黃鈞耀、國立故宮博物院院長蕭宗煌等親自到場共襄盛舉。

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折扇是貴族婦女不可或缺的配飾之一，不僅可搧涼，也具備裝飾性和社交用途。圖為1760至1780年代繪有庭園派對場景的折扇。（文化部提供）

文化部長李遠表示，台灣熟知的捷克作家是米蘭‧昆德拉，而他更喜歡的是赫拉巴爾。「小說《過於喧囂的孤獨》是影響我許多創作，也影響了許多的年輕人與創作者。我以前曾經去過捷克旅遊，那裏乾淨、整潔富有文化底蘊，文學與藝術氣息濃厚，這樣的地方是迷人也讓人流連忘返的。」

他指出，台灣因為地理位置、歷史因素，滿載自然與人文環境的美麗、多樣與獨特，從而孕育出多元深厚的文化。接下來我們也期待臺博館前往捷克博物館的展出，能將台灣豐富的文化內涵介紹給捷克以及歐洲地區的友人。

捷克參議院副參議長Jiři Drahoš致詞時提到，城堡是捷克重要的文化資產，期待大家看完展覽以後能親身到捷克實地欣賞。捷克經濟文化辦事處代表David Steinke則說，「城堡之於捷克，就像宮廟之於台灣，也正如特有種台灣藍鵲及隨處可見的茶葉蛋也都代表著台灣一樣」。

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