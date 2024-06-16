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社會記者黃凱德改行說「那話兒」故事 直戳社會各種「好荒唐」

2024/06/16 21:00

難以切割對過往的眷戀執著，亦抑制不住對未來的期盼與惶惑，因而產生挫敗感。（圖片取自マッスルプラス圖庫）

〔記者董柏廷／台北報導〕曾任職新加坡報社社會線記者八年的黃凱德，將六○至八○年代間在新加坡發生過的新聞，做為創造基底，書寫成10則短篇小說。小說集聚焦於生殖系統缺陷，變異是整部作品裡面常常出現的象徵，豬瘟引發的縮陽恐慌，甚至九九神功的傳習、失去那話兒的緊急危機，盡在蕉風椰雨的東南亞背景，透過奇幻的情節帶出父權閹割後男性的恐懼。

若說中年男子是一種「族群」，那麼較少被提及的中年男子失敗感，在詭想的時空中，在黃凱德筆下以詼諧、幽默、獵奇的筆法，收攏諸多直接或間接圍繞生殖系統的「男」言之隱。無論是性能力喪失的焦慮、性挫敗的創傷，或是具象表現中年男子難以切割對過往的眷戀與執迷情意結，以及對未來抱持的盼望又惶然的矛盾。由是領悟，各種戲謔調皮的敘述背後，其實是面對焦慮的避重就輕，亦惻惻反映出男性在社會上的言說困境。

寶瓶文化表示，「快速變動的時局隱含諸多可能性，市井小民難以切割對過往的眷戀執著，亦抑制不住對未來的期盼與惶惑。於此之間，誕生了一個個或萎靡、或任人觀看談論的那話兒──意即一個個卑微無用，而又懷著春秋大夢的男人。」

小說家張貴興於序中指出，「黃凱德以社會新聞記者的觸鬚和網羅，捕捉和消融新加坡這十多年的斑駁怪誕、奇崛軼聞，透過一批穿梭街頭巷尾的子民，像打靶集中火力連環炮擊他們生殖系統上的缺陷、異常和病變，描繪出一幅幽微飄搖、跳脫正史外的新加坡建國史織錦圖和萬花筒。」

黃凱德畢業於新加坡國立大學，南洋理工大學文學碩士，曾任報社記者，創作持續不輟，廣告文案、影視劇本，寫到小說、現代詩不拘，現為南洋理工大學中文系講師，曾獲新加坡文學獎。

黃凱德短篇小說集《豹變》。（寶瓶文化提供）

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