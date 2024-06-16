44位團員赴維也納！彰化青少年管弦樂團國際首演

彰化縣青少年管弦樂團將於7月4日至13日前往奧地利維也納，首次參加2024維也納國際青少年音樂節，讓台灣的美妙音符在「音樂之都」最高榮耀的金色大廳迴盪。 （記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣青少年管弦樂團將於7月4日至13日前往奧地利維也納，首次參加2024維也納國際青少年音樂節，讓台灣的美妙音符在「音樂之都」最高榮耀的金色大廳迴盪。

縣長王惠美（左）今在南郭國小授旗，期望團員們透過國際交流提升視野和國際能見度，指揮莊凱圍代表接受。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美今在南郭國小授旗，期望團員們透過國際交流提升視野和國際能見度。此行由縣府補助約200萬元，44位團員將在金色大廳演出並接受大師班指導。

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指揮莊凱圍表示，此次演出包括李佳盈編曲的知名民謠組曲，期望在維也納讓世界聽見台灣的聲音。首席楊承鈞同學則感謝縣長及師長、家長的支持，並期待此次演出能夠成功。

彰化縣青少年管弦樂團將參加2024維也納國際青少年音樂節，將演出古典音樂和台灣知名民謠組曲，讓國際聽到台灣的音樂水準。（記者張聰秋攝）

教育處表示，樂團將演出多首經典作品，包括布列頓的《音樂之夜》、艾爾加的《愛的禮讚》、奧芬巴哈的《天堂與地獄序曲》等，藉由動聽的音樂，拉近國際間的距離，共享音樂的喜悅，展現彰化音樂教育的成果。

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