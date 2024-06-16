（影音）蝶影舞蹈劇場將赴捷克2024舞蹈世界盃總決賽 今公演舞出台灣之光

蝶影舞蹈劇場即將代表台灣前往捷克布拉格參加2024舞蹈世界盃總決賽，今（16日）應竹北市公所邀請在新竹縣竹北文化公園行前公演。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蝶影舞蹈劇場即將代表台灣前往捷克布拉格，參加6月27日到7月6日的2024舞蹈世界盃總決賽，為台灣唯一的代表隊，今（16日）應邀在新竹縣竹北文化公園行前公演，吸引許多市民朋友前來欣賞國際級的演出，為孩子們加油、打氣。

蝶影舞蹈劇場競技組。（記者廖雪茹攝）

蝶影舞蹈劇場藝術總監戴劬宸表示，這次共有17位孩子，通過台灣初賽代表參加舞蹈世界盃，分別是當代舞蹈組、民俗舞蹈組和競技組，包括個人和團體參賽；今年總決賽共有來自66個國家、約9500名舞者將登台競技。戴劬宸指出，舞團平時不只著重孩子們在舞蹈專業的累積與發展，同時也關心孩子的父母親，如何以良好的態度與眼光，來培養孩子，不僅能面對學習的壓力，也能有傑出的表現，目前看來這樣的努力，實已獲得相當的成果。

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蝶影舞蹈劇場即將代表台灣前往捷克布拉格，參加6月27日到7月6日的2024舞蹈世界盃總決賽。（記者廖雪茹攝）蝶影舞蹈劇場即將代表台灣前往捷克布拉格，參加6月27日到7月6日的2024舞蹈世界盃總決賽。（記者廖雪茹攝）

即將前往捷克比賽，孩子們都相當興奮。新竹市隨藝文化交流協會理事長白如宸分享，這17位孩子都是各項比賽的常勝軍，這次很榮幸能夠帶領孩子們走向國際舞台，期盼能夠再創佳績，迎來台灣之光。

竹北市長鄭朝方在蝶影舞蹈劇場公演後授旗，預祝舞團能有亮麗成績，舞出夢想。（記者廖雪茹攝）竹北市長鄭朝方在蝶影舞蹈劇場公演後授旗，預祝舞團能有亮麗成績，舞出夢想。（記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方在公演後授旗，預祝舞團能有亮麗成績，舞出夢想。鄭朝方表示，市公所致力推廣藝術文化及美學教育，今年也將舉辦音樂故事節、大師系列活動等，引進國際級藝文活動，為孩子搭建展演舞台，也讓孩子有機會與不同領域的大師們交流學習。

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