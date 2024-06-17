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國台交國際音樂人才拔尖計畫 11位青年演奏家接力演出

2024/06/17 19:29

國台交推動「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」，安排今年獲選的大提琴青年演奏家王妍鈞進行精采的演出。（國台交提供）

〔記者陳建志／台中報導〕國立台灣交響樂團（簡稱「國台交」）國際音樂人才拔尖計畫執行有成，已經培育多位台灣優秀音樂人才，今年度「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」更安排獲選的11名青年演奏家，與國台交在6月20日、8月19日晚上在國台交演奏廳，帶來拿手曲目，每一首都可以看見這群青年音樂家們，透過持續不斷地練習，在長期毅力與決心的展現下，化成美麗的音符。

國台交推動「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」，安排11名青年演奏家與國台交助理指揮巫竑毅合作演出。（國台交提供）

國台交劉玄詠團長表示，配合文化部將文化教育向下扎根的理念，多年來致力於台灣音樂人才的培育，國際音樂人才拔尖計畫就是一個很好的平台，很高興看到越來越多富有極高音樂長才的學子們，透過自身的努力，將台灣的音樂能量持續傳遞出去。

劉玄詠表示，今年「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」共有11名青年演奏家獲選，鋼琴組為魯直鈞、林品宏、黃湙騰、楊開朗、吳怡慧、徐筠芷，小提琴郭至恩，大提琴組為盧羿樺、王妍鈞、陳品均，法國號郭紀均，平均年紀只有20多歲，其中年紀最小者僅15歲，目前分別畢業或就讀於美國、德國音樂學院、台灣師範大學音樂系、台灣師範大學附屬高中音樂班、台南女中音樂班、天主教光仁高中國中部音樂班。

國台交推動「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」，安排今年獲選的11名青年演奏家，於6月20日、8月19日在國台交演奏廳進行兩場精采的演出。（記者陳建志攝）

劉玄詠表示，將於6月20日晚上7點30分、8月19日晚上7點在國台交演奏廳，安排兩場演出，由國台交助理指揮巫竑毅擔綱指揮，由經驗豐富的國台交與青年演奏家合作，帶來挑戰性及困難度都不容小覷的樂曲。

其中，6月20日由巫竑毅擔任指揮，魯直鈞、林品宏、黃湙騰3人進行鋼琴演奏，盧羿樺、王妍鈞則是進行大提琴演奏，演出包括拉赫曼尼諾夫：帕格尼尼主題狂想曲；柴科夫斯基：洛可可主題變奏曲；莫札特：C大調第21號鋼琴協奏曲等曲目。

8月19日同樣由巫竑毅擔任指揮，楊開朗、吳怡慧、徐筠芷3人進行鋼琴演奏，郭至恩拉小提琴、郭紀均吹法國號、陳品均演奏大提琴，演出包括葛利格：A小調鋼琴協奏曲；拉威爾：G大調鋼琴協奏曲；理查．史特勞斯：第2號法國號協奏曲；赫伯特：第2號大提琴協奏曲等曲目，音樂會票價均100元。

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