「桃藝論III」7/13-14橫山書藝館登場 17日中午開放線上報名

桃園市立美術館將於7月13日至14日，在橫山書法藝術館舉辦「桃藝論III-桃園藝術研究暨桃美館典藏專刊發表會」。（桃美館提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立美術館將於7月13日至14日，在橫山書法藝術館舉辦「桃藝論III-桃園藝術研究暨桃美館典藏專刊發表會」，6月17日中午12點開放線上報名（網址：https://tmofa.com/art01PieBu），免費入場。

桃美館表示，「桃藝論」為桃美館自2021年起，針對桃園藝術生態、書藝發展及美術館典藏品，所舉辦的專題研究發表會，首日以「《2021-2022年典藏研究專刊》專文發表」開場，典藏專刊彙集桃美館2年間入藏來自88位藝術家的370餘件藏品，將以這些藏品作為基礎，邀請前國立台北教育大學文化創意產業經營學系教授黃海鳴、國立中央大學藝術學研究所助理教授王聖閎、國立歷史博物館副研究員蔡耀慶，分別從桃美館3大典藏軸線國際對話、城市記「藝」及書藝研究，撰述並發表專文。

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首日下午以書藝研究為主軸，發表2場次專題研究成果，「台灣當代女性書藝創作研究」關注傳統書寫中少被關注的女性群體，聚焦於台灣戰後至今的當代女性書藝家，試圖重新理解書法活動對於女性藝術工作者的意義；「解嚴以來（1987-）台灣書法藝術的發展」探討台灣解嚴至今書法藝術的發展現況，包括台灣書法藝術發展概況與新式書藝表現、發展環境與書家特色等，透過文獻分析、田野調查和深度訪談，探索書法藝術的過去、現在和未來發展趨勢。

桃美館表示，次日以桃園當代藝術生態研究第3期「桃園地區中青世代藝術家發展圖景調查」開場，透過地域性藝術史的視角，探討地域性主體建構、在地與全球的辯證、多元主體意識等議題，以及桃園藝術在台灣和全球藝術中的意義，並提出桃園藝術發展的在地、多元、全球性願景；最後，「桃美館典藏品修復紀錄片發表—賴傳鑑〈牧原〉」以影像記錄賴傳鑑1967年創作的半抽象作品〈牧原〉入藏後的保存及修護成果，並向大眾介紹文化資產保存的核心精神。

桃美館表示，透過2天5場次的發表，期盼能促進從桃園出發的藝術史研究，並拓展在地藝術詮釋的開放視野，歡迎有興趣的藝術之友們報名，活動詳情可至桃美館官網及臉書查詢。

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