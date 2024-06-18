新港培育國寶級交趾陶藝師 議員促成立交趾陶文物館

人間國寶林洸沂（右）今（18）天表示對新港鄉成立交趾陶文物館樂觀其成。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉培育許多國寶級交趾陶、剪黏藝師，交趾陶與剪粘產量占全台70%。嘉義縣議員黃啟豪近日在縣議會總質詢，建議縣府在新港鄉成立交趾陶文物館，助傳承與教育傳統工藝，打造新港鄉觀光亮點。

嘉義縣長翁章梁表示，將與新港鄉公所討論適合的地點，一起推動。

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獲文化部「人間國寶」之譽的新港鄉交趾陶藝師林洸沂今（18）天與黃啟豪等人交流表示，對設立交趾陶文物館樂觀其成，然而場館要永續經營，鄉公所恐無法負擔，建議循嘉義縣定古蹟「培桂堂」模式，爭取中央挹注經費，徵求民間團體認養維護及營運。

林洸沂的交趾陶作品（黃啟豪提供）

黃啟豪說，新港鄉是台灣寺廟交趾陶與剪黏原鄉，產量占全台70%，已故交趾陶國寶級藝師林再興出生於新港鄉月眉村，曾參加三峽祖師廟的重修工作，也參與過嘉義城隍廟、北港朝天宮、新港奉天宮、台北龍山寺、宜蘭二結王公廟等多處古蹟修復，林再興並致力於交趾陶藝術傳承，毫不保留公開獨門上釉祕方與技藝，傳授後輩絕活。

2013年嘉義縣政府正式將長期從事傳統藝術創作的藝師林洸沂、陳忠正，登錄為傳統藝術文化資產，是嘉義縣第一批傳統藝術類文化資產，除了向長年從事傳統藝術的大師致敬，也再次擦亮嘉義縣交趾陶招牌。

黃啟豪認為，新港有豐富的宗教文化，也是傳統廟宇藝術「剪黏及交趾陶」的原鄉，如果能利用現有公共空間，打造嘉義縣第1座交趾陶文物館，不僅能成為觀光新亮點，對於傳統工藝的教育與傳承，更具有劃時代的意義。

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