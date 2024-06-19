加西台灣藝協會長蔡霞芬 邀駐加官員及台裔藝術家參觀溫哥華藝術館典藏

蔡霞芬（前排左4）邀請劉立欣（前排右3）及台灣畫家們參觀溫哥華藝術館未公開典藏。（劉立欣提供）

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華19日報導〕「加西台灣藝術家協會」會長蔡霞芬上週邀請駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣，以及大溫地區台裔藝術家等參加溫哥華藝術館典藏之旅。館方安排資深策展人Diana Freundl全程導覽，讓大家有機會親眼目睹加拿大後印象現代主義先驅Emily Carr等畫家珍貴畫作及各國珍貴藝術作品。

藝術館資深策展員Diana Freundl正講解進入地下層館藏的參觀規定。（蔡霞芬提供）

蔡霞芬談到這次溫哥華藝術館典藏之旅的由來，原來是蔡霞芬經商有成的兒子，在一次溫哥華藝術館募款場合，以1萬元加幣（合新台幣23.5萬元）買下「獨有溫哥華藝術館典藏經驗」派對，並送給蔡霞芬做為驚喜。

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蔡霞芬說，兒子告訴她，藝術館將以高規格的方式招待參加派對的來賓，並且由策展人員帶領參觀位於藝術館地下層的藝術典藏，藝術館甚少開放讓人到地下層參觀。身為畫家及雕塑家的蔡霞芬對於能參觀藝術館未公開典藏，尤其感到興奮。

藝術館以高規格接待台灣的官員及畫家。（蔡霞芬提供）

當蔡霞芬在規畫派對邀請名單時，她想到，如果能趁此機會邀請台灣駐外官員及台灣藝術家同好，一同前來藝術館參觀藝術館的珍貴典藏，同時推動台灣與加拿大的藝術文化交流，這可能比她單純邀請朋友來派對更有意義。

蔡霞芬是知名雕塑家及畫家，她於1989年進入Emily Carr College of Art and Design 學習繪畫與雕塑。蔡霞芬經常受邀開個展或聯展，包括曾被甄選到溫哥華市立文化中心Vancouver East Cultural Centre開畫展並深受好評，也曾被西溫Ferry Building Gallery 邀請與加拿大著名藝術家聯展並進行專題演講。

蔡霞芬（右5）邀請台灣駐外官員及台灣畫家參加藝術館派對。駐溫哥華台北經濟文化辦事處副處長邱建義（左5）及僑務組長陳碧蓮（左4）亦共襄盛舉

。（蔡霞芬提供）

負責導覽藝術館典禮的Diana Freundl曾經在台灣居住6年，她還在台灣學習中文，怕冷的她更喜歡台灣炎熱的夏天，希望能再回到台灣長住。Diana Freundl告訴劉立欣，她在不久前還看了在溫哥華上映的《看不見的國家 （Invisible Nation） 》。

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