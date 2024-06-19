獨奏會彈改編的藝術 鋼琴家盧易之：寫作是一件快樂的事

盧易之曾獲美國樂評：「對技術的精準掌握成就了令人神魂顛倒的抒情敘事能力」。（鄭達敬攝，盧易之提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕去年以改編〈天黑黑〉獲傳藝金曲「最佳編曲獎」的鋼琴家盧易之，將於下週舉辦個人獨奏會，全場「改編的藝術」，不只盧易之自己改編的台灣民謠，同時精選西方古典名曲，展現改編作品的無限創意。

盧易之過去就以高超琴藝獲得肯定，早在2012年即獲傳藝金曲最佳演奏獎；2022年登美國卡內基廳的演出，更獲當地樂評：「對技術的精準掌握成就了令人神魂顛倒的抒情敘事能力」。而在演奏之外，盧易之更集編寫、創作本事於一身，也是改編台灣民謠的重要詮釋者。盧易之說，「寫作對我來說是一件快樂的事」。

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鋼琴家盧易之集演奏、編寫、創作本事於一身，將於此次獨奏會呈獻「改編的藝術」。（盧易之提供）

盧易之改編的〈桃花過渡〉至今已累積37萬點閱率，堪稱教科書級的改編名曲；還曾有一次盧易之擔任音樂比賽的評審，發現有很多學生選擇他改編的曲目，看到自己的名字在曲目單上與蕭泰然、郭芝苑等前輩並列，讓盧易之有點受寵若驚。

盧易之為不同樂器領域的音樂家改編的民謠，如〈天黑黑〉、〈思想起〉等，也時常被帶到國外演出。此次獨奏會，盧易之除將親自演奏樂迷喜愛的〈補破網〉與〈黃昏的故鄉〉，也將首演新編的〈丟丟銅仔〉。

此外，盧易之認為，西方古典名曲中，有許多經典的改編作品，他也想介紹給樂迷，因此，音樂會也將穿越巴洛克與浪漫樂派，呈獻精選歌劇、交響曲、圓舞曲等名作，比如李斯特擅長將時人耳熟能詳的歌曲改編予器樂演出，此次也選了李斯特改編威爾第的《弄臣》模擬曲，以及改編古諾的《浮士德》圓舞曲等。6月25日在台北國家音樂廳、28日在台中歌劇院中劇院演出，詳詢Opentix。

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