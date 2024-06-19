第2屆桃園市民合唱大賽 7/13中壢登場 開放民眾索票

桃園市民合唱大賽總獎金56萬元，將於7月13日於中壢藝術館舉行。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「第2屆桃園市民合唱大賽」已於月初已報名截止，比賽分為一般組、樂齡組（85％團員年紀需50歲以上），總獎金56萬元，今年共有18組報名參賽，已選出12組參加7月13日決賽，決賽在中壢藝術館音樂廳舉行，晚上7點30分起進行頒獎及音樂會，現已開放索票中。

「唱響心桃園-2024桃園市民合唱大賽」記者會今在文化局1樓大廳舉行，文化局長邱正生表示，第2屆的市民合唱大賽將於7月13日下午2時於中壢藝術館音樂廳進行決賽，採自由入座的方式進場，當天晚上7時30分舉辦頒獎暨音樂會，開放民眾索票，當天音樂會將邀請由「東吳校友合唱團」演出《家的味道》四首混聲合唱、重唱曲，為市民朋友帶來豐富的音樂饗宴。

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市長張善政出席記者會時提到，去年桃園合唱藝術節合唱大賽冠軍、來自台中市的「微光合唱團」，市府亦資助其至日本參加2024日本寶塚國際室內合唱比賽，希望藉此將藝術種子從桃園發揚光大，站上國際舞台。

活動策展人林俊龍則表示，7月13日將邀請「Vocal Ensemble EST合唱團」指揮兼音樂總監向井正雄進行專題講座，7月14日多次獲得日本寶塚國際室內合唱比賽冠軍的EST合唱團也將在桃園專場演出，曲目包含日本民謠以及來自世界各地精采的歌謠，希望能用歌聲連結全世界，相關訊息可上2024桃園市民合唱大賽官網（網址：https://vfty.org/）查詢。

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