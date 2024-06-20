台灣與中國創作自由大不同 5位台灣影人義大利駐村登報紙頭版

5位駐村的台灣影人登上義大利南方日報（il_Quotidiano_del_Sud）頭版。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第9屆基諾瓜林巴電影駐村計畫（Kino Guarimba Film Residency），正於南義卡拉布里亞省阿曼泰雅市（Città di Amantea）展開為期12天的活動，共有來自世界28個國家的50名藝術家參與，其中，台灣影人張均瑜、韓婕、黃式佳、李鈺婕及楊智淳，獲登義大利南方日報（il Quotidiano del Sud）頭版及內頁整版報導，成為駐村焦點。

義大利南方日報（il_Quotidiano_del_Sud）內頁整版報導台灣影人駐村期間的經歷及心得。（文化部提供）

文化部今（20）日以新聞稿表示，該駐村計畫由義大利流動電影院文化協會（Associazione Culturale CinemAmbulante）主辦，文化部提供經費支援，推薦台灣新生代導演、編導及演員參與，幫助台灣影視專業從業人員累積創作及表演的養分，並建立跨國合製的人脈網絡。駐村期間台灣影人除積極參加協會舉辦的電影、音樂等活動，並與當地社區和其他國際影人合作，記錄南義阿曼泰雅市的獨特文化和風景，也參與聲音、剪輯或攝影等專業課程及研討會，並完成5部短片，將於21日在Il Terrenito放映。

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瓜林巴電影駐村計畫主辦人朱利奧．維塔（Giulio_Vita，左）與台灣演員李鈺婕（右前起）、導演韓婕、演員楊智淳及編導黃式佳，針對駐村活動及拍攝短片細節分享意見。（Sergio_Durré，文化部提供）

義大利南方日報的專訪報導中，5位台灣影人除談到對阿曼泰雅市的印象，訪談中也提及中國政治干預對台灣影視產業的影響，比如若在電影中展示台灣國旗或指涉台灣的獨立性，就進不了中國市場；即便是在臉書上簡單貼文，也可能帶來麻煩，藝人受到的政治施壓更大；相反的，在台灣，藝術家是幸運的，有做自己的自由，也可以談論不同的事情，沒有像中國那樣來自政府的壓力。

駐義大利代表處文化組表示，基諾瓜林巴電影駐村計畫是2018年義大利籍的朱利奧．維塔（Giulio Vita）與委內瑞拉籍的薩拉．弗拉蒂尼（Sara Fratini）共同成立，訴求推廣社會包容與融合相關議題的電影作品，並提供國際影人交流平台，促進文化多樣性與創意發展。

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